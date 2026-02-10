Logo
Šta nikako ne treba spremati u fritezi?

10.02.2026

17:35

Komentari:

0
Шта никако не треба спремати у фритези?
Foto: Unsplash

Friteza na vruć vazduh koristi snažnu cirkulaciju toplote, kako bi pripremila hrskave obroke sa minimalnom količinom ulja, zbog čega je u posljednje vrijeme postala omiljeni uređaj u mnogim domaćinstvima. Ljudi je hvale zbog brzine, praktičnosti i mogućnosti da pripreme brze i ukusne obroke bez masnoće.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nisu sve namirnice pogodne za pripremu u er frajeru. Pogrešan izbor može dovesti do neukusnog obroka, žilave ili tvrde hrane, ili u najgorem slučaju čak izazvati požar i oštetiti uređaj.

Sosevi će napraviti pravi haos

Jela koja sadrže soseve ili tečnost nisu pogodna za fritezu na vruć vazduh. Vrela tečnost lako može da prska unutar korpe, ošteti grijne elemente i napravi nered, a u nekim slučajevima može predstavljati opasnost po bezbjednost.

Čili, bolonjez sos ili drugi mogu da isprže površinu hrane dok, oni ostaju nedovoljno obrađeni, što rezultira nezadovoljavajućim obrokom.

Kokice su opasne i mogu da izazovu požar

Iako se kokice savršeno prže u mikrotalasnoj, većina friteza na vruć vazduh ne može dostići potrebnu temperaturu za pucanje zrna. Zrna se mogu zaglaviti u grijnom elementu, što stvara rizik od kratkog spoja i požara.

Pokušaj pripreme kokica u er frajeru može rezultirati i neredom u kuhinji, jer se dio zrna neće otvoriti, a dio može zagorjeti.

Brokoli će postati suv i izgubiće hrskavost

Brokoli u fritezi na vruć vazduh gubi vlagu, postaje žilav i neprijatno oštar. Dok friteza daje odlične rezultate sa krompirom i mrkvom, brokoli zahtijeva kuvanje ili blanširanje prije pečenja kako bi zadržao sočnost i hrskavost.

Bez prethodne pripreme, cvjetovi brokolija postaju tvrdi, a ukus neprijatan, što uništava obrok. Jednostavno je bolje da izbjegnete ovaj način pripreme brokolija, prenosi "24Sedam".

Tagovi :

kuhinja

Hrana

Komentari (0)
