Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Izvor:

ATV

10.02.2026

17:11

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Foto: ATV

Sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Sime Pandurovića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića struje neće imati od 09 do 14 časova.

удес теслић

Hronika

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

Od 9 do 13 časova bez električne energije ostaju dijelovi naselja Bukvalek, Sladojevići, Vukliševići, Kola, Konatari, Plavšići, Sutrašnjica i Zelenci.

Dio ulice Velja Mlađenovića bez stuje ostaje od 8 do 10 časova, dok dio ulice Petra Preradovića od 9 do 14 časova neće imati stuje.

