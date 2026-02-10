Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Izvor:
Sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Sime Pandurovića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića struje neće imati od 09 do 14 časova.
Od 9 do 13 časova bez električne energije ostaju dijelovi naselja Bukvalek, Sladojevići, Vukliševići, Kola, Konatari, Plavšići, Sutrašnjica i Zelenci.
Dio ulice Velja Mlađenovića bez stuje ostaje od 8 do 10 časova, dok dio ulice Petra Preradovića od 9 do 14 časova neće imati stuje.
