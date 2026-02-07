Mercedesom se spustio niz stepenice banjalučke Tržnice

Izvor:
ATV
07.02.2026
09:40
Vozač luksuznog auta mercedes spustio se niz stepenice banjalučke Tržnice, a sve je snimljeno i objavljeno na stranici TokTV.
Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. Prije četiri godine vozač pežoa pokušao je isto, ali je ostao "zaglavljen" na stepenicama.
Džipom se spustio niz stepenice "Tržnice"
Dosta godina ranije, još jedan pežo spustio se niz stepenice Tržnice nakon policijske potjere, ali je kasnije pronađen.
