Padaće "krvavi snijeg": Izdato upozorenje

Izvor:

B92

07.02.2026

09:12

Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

U dijelovima Nemačke tokom vikenda moglo bi doći do nesvakidašnjeg prirodnog događaja koji je već privukao veliku pažnju javnosti.

Meteorolozi najavljuju dolazak retkog fenomena poznatog kao "krvavi snijeg", koji uprkos svom dramatičnom nazivu ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Stručnjak Jan Šenk istakao je za medije da građani nemaju razloga za brigu, naglašavajući da je riječ o prirodnom procesu koji se povremeno javlja u specifičnim atmosferskim uslovima.

Ovaj fenomen nastaje kao direktna posljedica kretanja vazdušnih masa iz Afrike. Kada ogromne količine saharske prašine stignu do evropskog kontinenta i susretnu se sa hladnim talasom, one se miješaju sa padavinama. Dok je tokom ljetnjih mjeseci uobičajena pojava "krvave kiše", koja ostavlja prepoznatljive crvenkaste ili smeđe tragove na automobilima, prozorima i fasadama, zimski uslovi donose promjenu u vidu obojenih pahulja.

Čestice pustinjskog peska u višim slojevima atmosfere vezuju se za kristale snijega, te se zajedno talože na tlu, dajući snježnom pokrivaču nesvakidašnju crvenu nijansu.

Prema riječima stručnjaka, ključni uzrok ove pojave je polje niskog vazdušnog pritiska koje se formiralo iznad planine Atlas. Ovaj sistem sa sobom povlači velike količine pijeska iz Sahare i usmerava ih preko Sredozemlja direktno ka Italiji i Njemačkoj.

Njemačka meteorološka služba izdala je prognozu prema kojoj je najveća vjerovatnoća za pojavu ovog fenomena u sjevernim, istočnim i centralnim delovima zemlje. U ovim regijama se tokom vikenda očekuju padavine koje će, u dodiru sa saharskim pijeskom, promijeniti boju.

Sa druge strane, stanovnici zapadne i jugozapadne Njemačke vjerovatno će ostati uskraćeni za ovaj prizor, jer se u tim krajevima očekuje suvo vreme bez padavina, čime će izostati i formiranje crvenog snježnog pokrivača.

Njemačka

Snijeg

