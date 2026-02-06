Peskov: Nije u planu razgovor Putina i Trampa

Izvor:
Agencije
06.02.2026
21:50
Komentari:0
Razgovor između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trampa za sada nije u planu, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.
Abu Dabi je 4. i 5. februara bio domaćin druge runde razgovora predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine.
Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je da su se Moskva i Kijev saglasili o razmjeni 314 ratnih zarobljenika, te da delegacije dvije zemlje namjeravaju da u narednim sedmicama nastave konsultacije o rješavanju sukoba.
Svijet
2 h1
Svijet
6 h0
Svijet
15 h0
Svijet
1 d0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h1
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu