Logo
Large banner

Peskov: Nije u planu razgovor Putina i Trampa

Izvor:

Agencije

06.02.2026

21:50

Komentari:

0
Песков: Није у плану разговор Путина и Трампа
Foto: Tanjug/AP

Razgovor između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trampa za sada nije u planu, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.

Abu Dabi je 4. i 5. februara bio domaćin druge runde razgovora predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je da su se Moskva i Kijev saglasili o razmjeni 314 ratnih zarobljenika, te da delegacije dvije zemlje namjeravaju da u narednim sedmicama nastave konsultacije o rješavanju sukoba.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

Svijet

Osoba iz najužeg Trampovog kruga: Ko je Karolin Livit koja se sastala sa delegacijom Srpske

2 h

1
Тешке оптужбе: Још двоје држављана БиХ ухапшено у акцијама ICE-а у Америци

Svijet

Teške optužbe: Još dvoje državljana BiH uhapšeno u akcijama ICE-a u Americi

6 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp: SAD i Rusija ne bi trebalo da produžavaju START sporazum već da postignu novi

15 h

0
Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

Svijet

Tramp podržao Orbana pred izbore u aprilu: Bori se za Mađarsku kao ja za SAD

1 d

0

Više iz rubrike

Замјеник премијера тврди: Бивши министар одбране обмануо колеге у Влади

Svijet

Zamjenik premijera tvrdi: Bivši ministar odbrane obmanuo kolege u Vladi

1 h

0
Особа из најужег Трамповог круга: Ко је Каролин Ливит која се састала са делегацијом Српске

Svijet

Osoba iz najužeg Trampovog kruga: Ko je Karolin Livit koja se sastala sa delegacijom Srpske

2 h

1
Гренланд зима

Svijet

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

3 h

0
Убиство потресло Њемачку: Малољетник избо вршњака, полиција трага за њим

Svijet

Ubistvo potreslo Njemačku: Maloljetnik izbo vršnjaka, policija traga za njim

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

22

44

Centralne vijesti ATV-a, 06.02.2026.

22

28

Zečević za ATV: Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja

22

21

Zvezda pala poslije drame u Areni

22

16

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner