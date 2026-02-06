Peskov: Nije u planu razgovor Putina i Trampa

Razgovor između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trampa za sada nije u planu, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.

Abu Dabi je 4. i 5. februara bio domaćin druge runde razgovora predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao je da su se Moskva i Kijev saglasili o razmjeni 314 ratnih zarobljenika, te da delegacije dvije zemlje namjeravaju da u narednim sedmicama nastave konsultacije o rješavanju sukoba.