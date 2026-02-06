Logo
Large banner

Ubistvo potreslo Njemačku: Maloljetnik izbo vršnjaka, policija traga za njim

Izvor:

SRNA

06.02.2026

19:37

Komentari:

0
Убиство потресло Њемачку: Малољетник избо вршњака, полиција трага за њим
Foto: cottonbro studio/Pexels

Njemačka policija traga za sedamnaestogodišnjakinjom iz Kastrop-Rauksela zbog sumnje da je 14. januara ubila vršnjaka.

Teško povrijeđenog i krvavog mladića tog dana pronašao je jedan vozač u blizini napuštene kuće. Mladić je bio bez svijesti i, uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je od ubodne rane na vratu.

Osumnjičena je u početku tvrdila da je napadnuta s leđa dok je išla na časove vožnje, ali je kasnije priznala da se zapravo sastala sa mladićem na terasi napuštene kuće.

Ispričala je da su se ona i mladić poznavali i da su bili u kontaktu, ali da je taj susret prećutala jer se bojala reakcije roditelja, prenosi njemački list "Di velt".

Djevojka je rekla da je mladić tokom susreta postao nasrtljiv i da ju je pokušao silovati, te da je tada zgrabila oštar predmet i ubola ga bez namjere da ga ubije.

Nakon te izjave puštena je na slobodu, ali je devet dana kasnije došlo do velikog preokreta, jer je detaljna analiza njenog mobilnog telefona pokazala da nije djelovala u samoodbrani, već da je mladića planirala ubiti.

Opštinski sud u Dortmundu je 23. januara izdao nalog za njeno hapšenje, ali je osumnjičena nestala.

Državni tužilac Hener Kruse potvrdio je da je u blizini mjesta zločina, na jednom dječijem igralištu pronađen nož koji bi mogao biti oružje kojim je počinjeno ubistvo, pa se sprovodi istraga da li na njemu ima tragova koji bi ga povezali sa krivičnim djelom.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Ubistvo

zločini

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Hronika

Ubica prijetio Aleksandri prije svirepog zločina: Pobiću vas sve

6 h

0
Жена убијена у Нишу

Hronika

Ovo je Aleksandra ubijena u Nišu

8 h

0
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

8 h

0
Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?

Hronika

Isplivali jezivi detalji: Ubio kumu nasred ulice?

10 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj otkriva da li će nova runda mirovnih pregovora biti u SAD

1 h

0
Откривено како је убијен син Гадафија: Обезбјеђење напустило кућу сат и по прије напада

Svijet

Otkriveno kako je ubijen sin Gadafija: Obezbjeđenje napustilo kuću sat i po prije napada

2 h

0
Број погинулих у експлозији у џамији у Исламабаду порастао на 31, повријеђено 169 особа

Svijet

Broj poginulih u eksploziji u džamiji u Islamabadu porastao na 31, povrijeđeno 169 osoba

2 h

0
Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

Svijet

Ruski ambasador: London želi da oslabi Rusiju preko Ukrajinaca

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner