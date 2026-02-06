Otkriveno kako je ubijen sin Gadafija: Obezbjeđenje napustilo kuću sat i po prije napada

Sajf al-Islam Gadafi, sin nekadašnjeg lidera Libije Moamera Gadafija, ubijen je u utorak u svojoj kući u libijskom gradu Zintan.

Sada su se pojavili i detalji koji opisuju kako je do toga došlo.

Obezbjeđenje napustilo kuću

Obezbjeđenje sina bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, napustilo je njegov dom sat i po prije napada, tvrdi izvor iz istražnog komiteta u izjavi za televiziju Al Arabia.

Prema navodima izvora, napadači su ispalili „19 hitaca, od kojih je jedan bio u glavu“.

On je takođe istakao da su „kamere za video-nadzor radile tokom napada“.

Ko je bio Sejf al Islam

Sejf al Islam, drugi sin lidera Džamahirije, ubijen je 3. februara u svojoj kući u 53. godini života. Iako nije obavljao državne funkcije, imao je značajnu ulogu u spoljnopolitičkim pregovorima prije pada režima 2011. godine.

Nakon događaja Arapskog proljeća u Libiji bio je osuđen na smrtnu kaznu, ali je presuda kasnije ukinuta. Godine 2021. kandidovao se za predsjednika države, u vrijeme pokušaja održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora.

Njegova kandidatura izazvala je podijeljene reakcije – u pojedinim regionima održani su protesti, dok su drugi u njemu videli političara koji bi mogao ponovo da ujedini zemlju.