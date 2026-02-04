Oglasilo se Tužilaštvo o ubistvu Gadafijevog sina

Kancelarija državnog tužioca Libije potvrdila je da je ubijen libijski političar Saif el Islam Gadafi, sin bivšeg lidera Moamera Gadafija.

"Na osnovu rezultata pregleda mjesta događaja, utvrđeno je da je žrtva zadobila prostrelne rane koje su dovele do smrti", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da istražioci rade na identifikaciji osumnjičenih nakon pregleda mjesta događaja.

"Istražni organi u ovom trenutku nastavljaju da prikupljaju i analiziraju dokaze, identifikuju pojedince koji mogu biti umiješani u zločin i preduzimaju neophodne proceduralne mjere za pokretanje krivičnog postupka", navela je kancelarija tužilaštva.

Saif el Islam je imao političku ulogu tokom vladavine svog oca, koji je i sam ubijen u oktobru 2011. godine. Planirao je da se kandiduje na predsjedničkim izborima u Libiji 2021. godine, ali oni nisu održani.