Gadafi mrtav, spominju se milioni, a Sarkozi izašao nakon 20 dana

Apelacioni sud u Parizu usvojio je danas zahtjev bivšeg predsjednika Francuske Nikole Sarkozija da bude pušten na uslovnu slobodu, a on je nešto više od sat vremena nakon izricanja odluke napustio zatvor La Sante, gdje je proveo 20 dana.

U presudi se navodi da "ne postoji rizik od prikrivanja dokaza, pritisaka ili saučesništva" i da "produženi pritvor nije opravdan", prenosi "Figaro".

Sarkoziju je dodijeljen sudski nazor, što znači da neće moći da napušta Francusku.

Pored toga, zabranjeno mu je i da kontaktira ministra pravde Francuske Žerala Darmanena, koji ga je posjetio u zatvoru krajem oktobra.

Sarkozi je od suda zatražio da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka rezultat na svoju žalbu na zatvorsku kaznu, samo nekoliko nedjelja nakon što je počeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne za zavjeru radi prikupljanja sredstava za predizbornu kampanju iz Libije.

U obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao je da će poštovati svaku odluku pravosuđa, ako bude pušten na slobodu.

Govoreći o boravku u zatvoru, Sarkozi je rekao da je "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika", i da je "iscrpljujuće".

Njegova supruga, bivša manekenka Karla Bruni, u sudnici se pojavila u diskretnoj odjevnoj kombinaciji, sa tamnim naočarima za sunce, bez i najmanjeg nagoveštaja bilo kakve emocije, a bila je u društvu Pjera i Žana Sarkozija, njegovih sinova iz prvog braka.

Njegov treći sin Luj Sarkozi, koji je postao otac 23. oktobra, i njegova mlađa sestra Đulija (14) nisu bili prisutni u sudnici.

Bivši konzervativni predsjednik proglašen je krivim za nedozvoljeno prikupljanje sredstava za kampanju na predsjedničkim izborima 2007. godine, koje je dobio od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija.

On je oslobođen svih ostalih optužbi, uključujući one za korupciju i primanje nezakonitog finansiranja kampanje.

Javni tužilac je danas takođe preporučio da se Sarkozi oslobodi, ali da se stavi pod strogi sudski nadzor sa zabranom kontakta sa drugim optuženim osobama i svedocima koji su učestvovali u postupku.

Sarkozi je dosljedno negirao da je počinio bilo kakva krivična djela, navodeći da je žrtva osvete i mržnje.