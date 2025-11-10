Logo
Jaka eksplozija, policija postavila kordon i obustavila saobraćaj

10.11.2025

15:34

Јака експлозија, полиција поставила кордон и обуставила саобраћај
Foto: ATV

Nekoliko ljudi povrijeđeno je od eksplozije automobila kod Crvene tvrđave u indijskoj prestonici Nju Delhiju, javila je televizija NDTV.

U izvještaju se navodi da je na lice mjesta poslato 15 vatrogasnih kamiona.

Policija je postavila kordon i obustavila saobraćaj u okolini Crvene tvrđave.

Za sada nije poznat uzrok eksplozije.

