Jaka eksplozija, policija postavila kordon i obustavila saobraćaj

Izvor:
Agencije
10.11.2025
15:34
Komentari:0
Nekoliko ljudi povrijeđeno je od eksplozije automobila kod Crvene tvrđave u indijskoj prestonici Nju Delhiju, javila je televizija NDTV.
U izvještaju se navodi da je na lice mjesta poslato 15 vatrogasnih kamiona.
BREAKING: At least 9 dead, several injured after explosion in New Delhi, Indiapic.twitter.com/zTbjo9NUvB— BNO News (@BNONews) November 10, 2025
Policija je postavila kordon i obustavila saobraćaj u okolini Crvene tvrđave.
Za sada nije poznat uzrok eksplozije.
