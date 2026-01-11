Muškarac ubio cijelu svoju porodicu, pa nastavio dalje da rešeta: Pokolj u Americi

Muškarac (24) iz Misisipija uhapšen je pod sumnjom da je u petak uveče u krvavom pohodu na tri različite lokacije u ruralnom području ubio šestoro ljudi - svog oca, brata, ujaka, sedmogodišnju rođaku te pastora i njegovog brata, objavile su vlasti.

Osumnjičeni Darika M. Mur uhapšen je na policijskoj blokadi u Sederblafu nešto prije ponoći, nakon što su desetine lokalnih, državnih i saveznih policajaca preplavile područje na sjeveroistoku Misisipija. Mur je u subotu zadržan u zatvoru okruga Klej bez mogućnosti kaucije, a prvo pojavljivanje pred sudijom očekuje se u ponedjeljak.

Okružni tužilac Skot Kolom izjavio je za Asošijejted pres kako očekuje da će tražiti smrtnu kaznu te da će Muru vjerovatno biti dodijeljen branilac po službenoj dužnosti. Ako se optužbe prekvalifikuju u teško ubistvo, Mur prema državnom zakonu neće imati pravo na kauciju.

Šerif okruga Klej, Edi Skot, na konferenciji za medije u subotu izjavio je da dokazi i svjedoci upućuju na to da je Mur bio jedini napadač te da nema drugih povrijeđenih. Dodao je kako istražitelji i dalje ispituju Mura, ali zasad ne znaju šta bi mogao biti motiv stravičnih zločina.

"U ovakvoj situaciji, imate člana porodice koji napada vlastitu porodicu", rekao je Skot. "Koji god razlog bio, nadamo se da ćemo ga otkriti."

Ubistva su se dogodila na području udaljenom oko 200 kilometara sjeveroistočno od Džeksona, u kraju ispunjenom poljima, šumama i skromnim domovima.

Istražitelji vjeruju da je Mur prvo ubio svog oca, 67-godišnjeg Glena Mura, brata, 33-godišnjeg Kvintona Mura, i ujaka, 55-godišnjeg Vilija Eda Gvinesa, u porodičnoj mobilnoj kućici u zapadnom dijelu okruga Klej.

Šerif je rekao da je Mur potom ukrao bratov kamionet i odvezao se nekoliko kilometara do kuće svoje rođake, gdje je provalio i pokušao da izvrši seksualni napad. Skot je izjavio da je Mur zatim prislonio pištolj na glavu sedmogodišnje djevojčice, čiji identitet nije htio da otkrije, i usmrtio je.

"Ne znam kakav bi motiv neko mogao da ima da ubije sedmogodišnje dijete", rekao je šerif.

Prema rečima svjedoka, Mur je nakon toga uperio pištolj i u glavu mlađeg djeteta, ali ono nije upucano. Nije jasno da li je povukao okidač ili je oružje zatajilo. "Toliko je to bilo nasilno", dodao je Skot. U kući su se nalazile i majka te treće dijete.

Mur se zatim navodno odvezao do male drvene Apostolske crkve Gospoda Isusa. Tamo je, prema riječima šerifa, provalio u rezidenciju, ubio pastora Barija Bredlija i njegovog brata Samjuela Bredlija te ukrao jedno od njihovih vozila. Šerif je napomenuo da su braća Bredli većinom živela u obližnjem Kolumbusu, ali su vikende provodila na crkvenom imanju te da su neki članovi porodice Mur pohađali tu crkvu.

Mur je uhapšen na blokadi u 23:24, četiri i po sata nakon prvog poziva policiji. Kod sebe je imao pušku i pištolj, a istražuje se kako je nabavio oružje. Šerif Skot rekao je da su preživjeli članovi Murove porodice skrhani tugom. "Bilo je jako teško razgovarati o bilo čemu osim o molitvama sa svima tamo", rekao je, dodavši: "Ovo je zaista potreslo našu zajednicu."

Tužilac Kolom potvrdio je da je traženje smrtne kazne ispravan potez. "Šest ljudi, jedna noć, nekoliko različitih mjesta zločina, gore od toga ne može biti", zaključio je Kolom.