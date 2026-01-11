Zemlju pogodila snažna magnetna oluja: Na "udaru" su ove države, izazvana jaka polarna svjetlost

Tokom protekle noći Zemlju je pogodila druga magnetna oluja u januaru, praćena maksimalno jakom polarnom svjetlošću, prema podacima Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) Ruske akademije nauka.

"Druga magnetna oluja 2026. godine dogodila se sinoć i pratila ju je neočekivano jaka Aurora borealis, čija je donja granica na nekim mjestima dostizala geografske širine od približno 50 stepeni. Aurora je dostigla vrhunac između 1.00 i 3.00 sata poslije ponoći po moskovskom vremenu i dostigla je maksimalni intenzitet od 10", saopštio je Institut za istraživanje svemira Ruske akademije nauka, prenosi agencija RIA Novosti.

Na 50 stepeni sjeverne geografske širine nalaze se dijelovi Njemačke, Poljske, Francuske, Velike Britanije, kao i Belgija, Holandija, centralna Evropa, zatim Rusija i Kina, Kazahstan i Mongolija u Aziji.

Naučnici su dodali da je oluja bila reakcija na dolazak plazma oblaka ka Zemlji, koji je izbačen tokom jedne od slabih eksplozija na Suncu, koje su se dogodile u posljednjih nekoliko dana.