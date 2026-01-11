Logo
Large banner

Zemlju pogodila snažna magnetna oluja: Na "udaru" su ove države, izazvana jaka polarna svjetlost

11.01.2026

12:27

Komentari:

0
Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Tokom protekle noći Zemlju je pogodila druga magnetna oluja u januaru, praćena maksimalno jakom polarnom svjetlošću, prema podacima Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) Ruske akademije nauka.

"Druga magnetna oluja 2026. godine dogodila se sinoć i pratila ju je neočekivano jaka Aurora borealis, čija je donja granica na nekim mjestima dostizala geografske širine od približno 50 stepeni. Aurora je dostigla vrhunac između 1.00 i 3.00 sata poslije ponoći po moskovskom vremenu i dostigla je maksimalni intenzitet od 10", saopštio je Institut za istraživanje svemira Ruske akademije nauka, prenosi agencija RIA Novosti.

Na 50 stepeni sjeverne geografske širine nalaze se dijelovi Njemačke, Poljske, Francuske, Velike Britanije, kao i Belgija, Holandija, centralna Evropa, zatim Rusija i Kina, Kazahstan i Mongolija u Aziji.

Naučnici su dodali da je oluja bila reakcija na dolazak plazma oblaka ka Zemlji, koji je izbačen tokom jedne od slabih eksplozija na Suncu, koje su se dogodile u posljednjih nekoliko dana.

Podijeli:

Tagovi:

Sunce

Geomagnetna oluja

Aurora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Region

Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

4 h

0
Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Zdravlje

Ko češće umire od sindroma "slomljenog srca"

4 h

0
"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Scena

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

5 h

0
Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Scena

Ana Radulović otkriva: Ponovo sam zaljubljena i želim sinu brata ili sestru

5 h

0

Više iz rubrike

Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Nauka i tehnologija

Hakovan Instagram: Ugroženi podaci miliona korisnika

8 h

0
Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?

Nauka i tehnologija

Naučnici na crtežu Leonarda da Vinčija pronašli njegov DNK?

19 h

0
Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

Nauka i tehnologija

Hladnoća loše utiče na telefone, evo kako da "prežive" zimu

19 h

0
Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Nauka i tehnologija

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

01

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

16

48

Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

16

46

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16

33

Zaharova: Napadi na ruske oblasti - ukrajinski terorizam

16

28

Jedna osoba poginula, više od 70 kuća izgorjelo u požaru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner