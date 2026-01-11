Ana Radulović otkriva: Ponovo sam zaljubljena i želim sinu brata ili sestru

Voditeljka "Pinka" Ana Radulović otvorila je dušu o privatnom životu, planovima za budućnost i odnosima sa kolegama. Priznala je da je ponovo zaljubljena, ali i da mašta o tome da sinu Kosti podari brata ili sestru.

Želja da porodicu proširi

Ana ne krije da bi voljela da se njena porodica proširi.

– Ako govorimo o želji za naredni period, voljela bih da se ostvarim kao majka ponovo – priznala je voditeljica i dodala da joj je potpuno svejedno da li bi dobila dječaka ili djevojčicu.

Na pitanje kako njen sin Kosta reaguje na ideju o prinovi, Ana kroz smijeh kaže da je on trenutno fokusiran na druge želje, ali da bi se sigurno obradovao jer voli svu svoju braću, sestre i drugare.

Poseban odnos sa Ivanom Šopić

Kada je riječ o međuljudskim odnosima na poslu, Ana je izdvojila jednu koleginicu sa kojom ima specifičan odnos.

– Osoba koja mi je omiljena, a može i najviše da me iznervira i izbaci iz takta, to je Ivana Šopić – otkrila je Radulović.

Objasnila je da sa Ivanom od prvog dana ima poseban odnos i da se sa njom najviše privatno druži, ali da isto tako jedna drugu najlakše mogu izbaciti iz takta.

Ni sportista, ni političar

Nakon braka sa pjevačem, Ana je, kako kaže, ponovo zaljubljena, ali je otkrila i koga nikada ne bi birala za partnera. Na pitanje da li bi prije izabrala sportistu, političara ili glumca, imala je spreman odgovor:

– Nijedno od navedenog. Kako je sada, tako je – zaključila je voditeljica.