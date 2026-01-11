Ana Radulović otkriva: Ponovo sam zaljubljena i želim sinu brata ili sestru

11.01.2026
11:20
Komentari:0
Voditeljka "Pinka" Ana Radulović otvorila je dušu o privatnom životu, planovima za budućnost i odnosima sa kolegama. Priznala je da je ponovo zaljubljena, ali i da mašta o tome da sinu Kosti podari brata ili sestru.
Ana ne krije da bi voljela da se njena porodica proširi.
– Ako govorimo o želji za naredni period, voljela bih da se ostvarim kao majka ponovo – priznala je voditeljica i dodala da joj je potpuno svejedno da li bi dobila dječaka ili djevojčicu.
Na pitanje kako njen sin Kosta reaguje na ideju o prinovi, Ana kroz smijeh kaže da je on trenutno fokusiran na druge želje, ali da bi se sigurno obradovao jer voli svu svoju braću, sestre i drugare.
Kada je riječ o međuljudskim odnosima na poslu, Ana je izdvojila jednu koleginicu sa kojom ima specifičan odnos.
– Osoba koja mi je omiljena, a može i najviše da me iznervira i izbaci iz takta, to je Ivana Šopić – otkrila je Radulović.
Objasnila je da sa Ivanom od prvog dana ima poseban odnos i da se sa njom najviše privatno druži, ali da isto tako jedna drugu najlakše mogu izbaciti iz takta.
Nakon braka sa pjevačem, Ana je, kako kaže, ponovo zaljubljena, ali je otkrila i koga nikada ne bi birala za partnera. Na pitanje da li bi prije izabrala sportistu, političara ili glumca, imala je spreman odgovor:
– Nijedno od navedenog. Kako je sada, tako je – zaključila je voditeljica.
