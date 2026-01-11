Sabalenka imala najprovokativniju proslavu ikada nakon pobjede nad Ukrajinkom

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka počela je godinu na idealan način, pošto je savladala Martu Kostjuk (6-4, 6-3) u finalu Brizbejna i došla do titule na startu sezone.

Ovo je bila idealna najava za Sabalenku kada je u pitanju Australijan open, koji će početi 18. januara, gdje će pokušati da dođe do titule.

Ovo finale je izazvalo posebnu pažnju, a to je uvijek slučaj kada igraju Arina Sabalenka i Marta Kostjuk, prije svega zbog političke situacije u Ukrajini i zbog toga što Marta ne želi da se rukuje sa ruskim i bjeloruskim teniserkama.

Tako je bilo i poslije ovog finala, a tenzija je bila podignuta i zbog nedavnog intervjua, gdje je Marta Kostjuk prozvala Sabalenku i rekla da je teško da je druge teniserke pobjede jer ima višak testosterona.

Zbog toga je Arina Sabalenka imala i provokativnu proslavu na kraju, jer je poslije pretvorene meč lopte u poen poljubila svoje bicepse.

Nema sumnje da će zbog ovoga Marta Kostjuk imati još veći gnjev prema Sabalenki.