Sabalenka najbolja teniserka godine

Bjeloruskinja Arina Sabalenka proglašena je za najbolju teniserku u 2025. godini, objavljeno je na veb-sajtu Ženske teniske asocijacije /VTA/.

Sabalenka je proglašena za najbolju teniserku svijeta drugu godinu zaredom.

Ona je osvojila četiri titule u 2025. godini, od kojih je najvažnija ona na Otvorenom prvenstvu SAD.

Sabalenka je igrala u devet finalnih mečeva i zabilježila ukupno 63 pobjede. Čitavu godinu je provela na vrhu VTA liste najboljih teniserki.