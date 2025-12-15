Sabalenka najbolja teniserka godine

Izvor:
Bjeloruskinja Arina Sabalenka proglašena je za najbolju teniserku u 2025. godini, objavljeno je na veb-sajtu Ženske teniske asocijacije /VTA/.
Sabalenka je proglašena za najbolju teniserku svijeta drugu godinu zaredom.
Ona je osvojila četiri titule u 2025. godini, od kojih je najvažnija ona na Otvorenom prvenstvu SAD.
Sabalenka je igrala u devet finalnih mečeva i zabilježila ukupno 63 pobjede. Čitavu godinu je provela na vrhu VTA liste najboljih teniserki.
