Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala se sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Porota u Dedhemu, Masačusets, donijela je jednoglasnu odluku nakon samo šest sati vijećanja.

Među mnogobrojnim dokazima koje su tužioci prikazali poroti, kako bi dokazali Brajanovu krivicu, nalaze se i fotografije.

Na jednoj od fotografija, prikazan je podrum njihove porodične kuće, a na podu su vidljive krvave fleke. Porotnicima je prikazana i fotografija Ane koja leži na tepihu koji je, nakon Anine smrti, pronađen u kontejneru isječen, ali sa tragovima krvi.

Tužioci su poroti pokazali fotografiju na kojoj se vidi Ana Volš kako leži na tepihu na podu u dnevnoj sobi u porodičnoj kući. Ona se na fotografiji smije, a ta fotografija zapravo služi kao dokaz da se taj tepih uopšte nalazio u njihovoj porodičnoj kući.

Kako su pojasnili tužioci, dijelovi ovog tepiha su pronađeni u kontejneru u blizini kuće majke Brajana Volša.

Na dijelovima tepiha pronađeni su tragovi krvi, a u kontejneru su pronađeni i drugi dokazi poput čekića, sjekire, testere i krvavih peškira a na svim predmetima je pronađen DNK Ane Volš.

Osim fotografija tepiha, tužioci su poroti prikazali i fotografiju koja je nastala tokom pretresa porodične kuće Volšovih. Na njoj se nalazi podrum njihove porodične kuće, a vidljivi su i krvavi tragovi.

Takođe, prikazana je i fotografija noža koji je pronađen u ormariću iznad frižidera u njihovoj kuhinji.

Tokom uvodnih izlaganja ove ned‌jelje, advokati odbrane su rekli da je Brajan Volš pronašao suprugu mrtvu u krevetu na Novu godinu, pa se uspaničio i lagao policiju tokom istrage njenog nestanka, ali tvrdi da je nije ubio.

Četvrtog dana suđenja za ubistvo u Dedamu, Masačusetsu, u četvrtak, porotnici su čuli svjedočenje muškarca sa kojim je Ana Volš bila u vezi prije nego što je nestala, kao i glasovnu poruku koju joj je Brajan Volš ostavio na dan kada je prijavljen njen nestanak.

Podsetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje d‌jece i uspješnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana Volš je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Neposredno prije Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vrijeme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola, prenosi Blic.