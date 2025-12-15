Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da postoje male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine, jer bi Brisel mogao da promijeni pravila i donese odluku kvalifikovanom većinom.

"Ovo mora da se izbjegne, iako vidim male šanse, jer nas je malo. Potrebna je jednoglasnost po ovom pitanju, ali je lako zamisliti da će tokom diskusije oni reći da jednoglasnost nije potrebna, kao što su to učinili prošlog puta", rekao je Orban portalu "Patriota".

On je dodao da, u tom slučaju, Mađarska neće moći da spriječi ovakvu odluku i da će morati da razmisli kako da izbjegne posljedice.

"Na Zapadu nema jedinstva u vezi sa konfiskovanjem ruske imovine, a SAD su protiv toga i žele da stvore zajednički rusko-američki investicioni fond", rekao je mađarski premijer.

Prema njegovim riječima, ukoliko ne bude uzet u obzir stav Mađarske, koja se protivi konfiskovanju ruske imovine, Budimpešta će se žaliti Sudu pravde EU.

"Ako Rusija na sudu ospori konfiskovanje imovine, biće pitanje vremena kada će se belgijska ekonomija srušiti", dodao je Orban.

U EU je trenutno zamrznuto oko 210 milijardi evra ruske državne imovine, a veći dio se nalazi u Belgiji.