Metak mu je prošao kroz kroz potiljak i izašao kroz čelo: Poznato stanje Srbina

Izvor:

Informer

15.12.2025

20:52

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Državljanin Srbije G. Š. (56), koji je teško ranjen u krvavom obračunu ispred luksuznog noćnog kluba u Dizeldorfu u noći između subote i nedjelje, nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i zbog komplikovanih povreda koje je zadobio ljekari ne žele da daju nikakve prognoze.

"Čovek je pogođen sa tri hica u stomak, a dok je padao na pod, napadač je ispalio još jedan hitac koji mu je prošao kroz potiljak i izašao kroz čelo, što se u medicinskoj praksi smatra izuzetno teškim i retkim povredama sa neizvesnim ishodom. Ljekari navode da će tek naredni dani pokazati razmere posledica koje je ova brutalna pucnjava ostavila na njegov organizam", ističe izvor Kurira.

Prema prvim informacijama, ukoliko bude imao maksimalnu sreću i ako ne dođe do dodatnih komplikacija, ranjeni Srbin bi mogao da prođe sa manjim posljedicama.

Ipak, postoji i realna mogućnost da povrede ostave trajne posljedice, kako fizičke, tako i neurološke.

"On je samo pukom srećom ostao živ. Povrijede ovakve vrste, naročito kombinacija prostrelnih rana stomaka i glave, izuzetno je opasna i ljekari se rijetko sreću sa situacijom da neko preživi takve povrede. Ovo je bila borba za svaki minut", navodi izvor upoznat sa tokom liječenja.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Jedan od njegovih poznanika ističe da je ranjeni Srbin sportski tip i da sigurno zbog toga postoje veći izgledi da se njegovo tijelo izbori sa nizom operacija koje ga čekaju.

"G. Š. je cijeli život bio sportski tip, trenirao je i to se na njemu videlo, riječ je o gromadi od čovjeka, sav u mišićima, srce mu je jako i zato vjerovatno i postoje šanse da se izvuče i pored takvih povreda", dodaje sagovornik.

Podsjetimo, do pucnjave je došlo nakon žestoke svađe šefa obezbjeđenja i mladića (19) ispred kluba u Dizeldorfu, nakon čega je devetnaestogodišnjak pozvao svog oca u kog je u trenutku rasprave šef obezbeđenja pucao. Ispalio je prvo tri hica u stomak, a kada se Srbin okrenuo leđima vjerovatno pokušavajući da se skloni, pucao mu je i u glavu otpozadi.

Pored Srbina, ranjen je i muškarac albanske nacionalnosti koji je bio u društvu sina ranjenog Srbina.

Osumnjičeni je odmah uhapšen, dok su ranjeni muškarci hitno prebačeni u bolnicu, gdje su podvrgnuti višesatnim operacijama.

Istraga o ovom slučaju i dalje je u toku, piše Informer.

Tagovi:

Njemačka

ranjen Srbin

