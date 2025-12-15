Lavrov o tzv. Kosovu: Zapad više ne poštuje nikakva pravila

Na Zapadu govore da moraju da postoje "pravila na kojima se zasniva svjetski poredak", pri čemu pod tim podrazumijevaju da će se pravilima nazivati ono što je njima u interesu, istakao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Sada više nema čak ni takvih "pravila" kojima bi Zapad manipulisao od slučaja do slučaja. Kada treba priznati /samoproglašeno/ Kosovo, to je pravo naroda na samoopredjeljenje, a kada su na Krimu i u drugim dijelovima Ukrajine ljudi glasali na referendumu poslije državnog prevrata - to više nije samoopredjeljenje, već teritorijalni integritet", rekao je Lavrov u intervjuu iranskim medijima.

"Drugim riječima, kako im se prohtije, tako će se i odnositi prema globalnim događajima od velike istorijske važnosti", dodao je on.

Lavrov je istakao da nije podriveno samo međunarodno pravo.

"Već sam navodio primjere. Iranski nuklearni program je "razvaljen", uprkos tome što je postojala odluka Savjeta bezbjednosti UN, a Povelja UN nalaže da su svi obavezni da je sprovode. Ista logika primjenjuje se i u odnosu na Palestinu: postoji ogroman broj odluka, ali Izrael kaže da ne želi da ih sprovodi i da nikakve države neće biti.

Sjedinjene Američke Države, iako javno ne odobravaju takav stav, u praktičnim potezima kreću se u istom pravcu", objasnio je ruski diplomata.

On je podsjetio da, kada je uslijedio napad Izraela, a potom i SAD na Iran, Rusija je te postupke osudila kao nešto što apsolutno nema nikakve veze sa međunarodnim zakonom.

"Najvažnije je da do danas niko nije iznio nijedan ubjedljiv dokaz da je Iran bilo šta prekršio - ni IAEA, ni Izraelci, ni Amerikanci", zaključio je Lavrov.