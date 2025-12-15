Logo
Large banner

Lavrov o tzv. Kosovu: Zapad više ne poštuje nikakva pravila

Izvor:

Agencije

15.12.2025

20:31

Komentari:

0
Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила
Foto: Tanjug/AP

Na Zapadu govore da moraju da postoje "pravila na kojima se zasniva svjetski poredak", pri čemu pod tim podrazumijevaju da će se pravilima nazivati ono što je njima u interesu, istakao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Sada više nema čak ni takvih "pravila" kojima bi Zapad manipulisao od slučaja do slučaja. Kada treba priznati /samoproglašeno/ Kosovo, to je pravo naroda na samoopredjeljenje, a kada su na Krimu i u drugim dijelovima Ukrajine ljudi glasali na referendumu poslije državnog prevrata - to više nije samoopredjeljenje, već teritorijalni integritet", rekao je Lavrov u intervjuu iranskim medijima.

"Drugim riječima, kako im se prohtije, tako će se i odnositi prema globalnim događajima od velike istorijske važnosti", dodao je on.

Lavrov je istakao da nije podriveno samo međunarodno pravo.

"Već sam navodio primjere. Iranski nuklearni program je "razvaljen", uprkos tome što je postojala odluka Savjeta bezbjednosti UN, a Povelja UN nalaže da su svi obavezni da je sprovode. Ista logika primjenjuje se i u odnosu na Palestinu: postoji ogroman broj odluka, ali Izrael kaže da ne želi da ih sprovodi i da nikakve države neće biti.

zeljka cvijanovic (2)

Republika Srpska

Cvijanović: U političkom Sarajevu su totalno "odlijepili"

Sjedinjene Američke Države, iako javno ne odobravaju takav stav, u praktičnim potezima kreću se u istom pravcu", objasnio je ruski diplomata.

On je podsjetio da, kada je uslijedio napad Izraela, a potom i SAD na Iran, Rusija je te postupke osudila kao nešto što apsolutno nema nikakve veze sa međunarodnim zakonom.

"Najvažnije je da do danas niko nije iznio nijedan ubjedljiv dokaz da je Iran bilo šta prekršio - ni IAEA, ni Izraelci, ni Amerikanci", zaključio je Lavrov.

Podijeli:

Tag:

Sergej Lavrov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД

Svijet

Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

2 h

0
Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

Svijet

Sijarto: Ulazak Ukrajine u EU ne bi bila garancija bezbjednosti

2 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

3 h

0
Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

Svijet

Najmanje 20 osoba stradalo, a još više nestalo u poplavama

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner