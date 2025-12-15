Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je slovačkog premijera Roberta Fica da posjeti Sjedinjenje Američke Države sredinom 2026. godine kako bi potpisali sporazum o saradnji dvije zemlje u oblasti nuklearne energije i dodao da je Slovačka poštovana zemlja zbog "suverene spoljne politike", saopštio je danas Fico.

"Čast mi je što mi je specijalni izaslanik američkog predsjednika uručio pismeni poziv za posjetu SAD i sastanak sa Trampom. Želimo zajednički da podržimo potpisivanje međuvladinog sporazuma između Slovačke i SAD o saradnji u nuklearnoj energiji i razmijenimo mišljenja o najaktuelnijim svjetskim temama", naveo je Fico u objavi na Fejsbuku.

Slovački premijer je precizirao da će vremenski okvir posjete biti obilježavanje 250. godišnjice nezavisnosti SAD i održavanje Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Suverena spoljna politika usmjerena ka sve četiri strane svijeta donosi svoje rezultate. Poštovani smo, dobijamo investicione ponude, a svjetski lideri nas ne izbjegavaju", istakao je Fico.