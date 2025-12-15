Logo
Large banner

Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

15.12.2025

20:01

Komentari:

0
Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je slovačkog premijera Roberta Fica da posjeti Sjedinjenje Američke Države sredinom 2026. godine kako bi potpisali sporazum o saradnji dvije zemlje u oblasti nuklearne energije i dodao da je Slovačka poštovana zemlja zbog "suverene spoljne politike", saopštio je danas Fico.

"Čast mi je što mi je specijalni izaslanik američkog predsjednika uručio pismeni poziv za posjetu SAD i sastanak sa Trampom. Želimo zajednički da podržimo potpisivanje međuvladinog sporazuma između Slovačke i SAD o saradnji u nuklearnoj energiji i razmijenimo mišljenja o najaktuelnijim svjetskim temama", naveo je Fico u objavi na Fejsbuku.

Slovački premijer je precizirao da će vremenski okvir posjete biti obilježavanje 250. godišnjice nezavisnosti SAD i održavanje Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ulazak Ukrajine u EU ne bi bila garancija bezbjednosti

"Suverena spoljna politika usmjerena ka sve četiri strane svijeta donosi svoje rezultate. Poštovani smo, dobijamo investicione ponude, a svjetski lideri nas ne izbjegavaju", istakao je Fico.

Podijeli:

Tagovi:

Robert Fico

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сијарто: Улазак Украјине у ЕУ не би била гаранција безбједности

Svijet

Sijarto: Ulazak Ukrajine u EU ne bi bila garancija bezbjednosti

2 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

3 h

0
Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

Svijet

Najmanje 20 osoba stradalo, a još više nestalo u poplavama

3 h

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Svijet

Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner