Najmanje 20 osoba stradalo, a još više nestalo u poplavama

15.12.2025

19:05

Foto: Pixabay

Najmanje 20 osoba je stradalo u poplavama izazvanim izlivanjem rijeke u istočnom bolivijskom regionu Santa Kruz, a više od 20 vodi kao nestalo, dok je više stotina porodica ostalo bez domova.

Očekuje se da će dodatno rasti broj stradalih kako spasilačke ekipe budu stizale do nepristupačnih područja, izjavio je zamenik ministra civilne zaštite Alfredo Troče, preneo je Rojters.

"Nažalost, potvrđeno je da je pronađeno još 16 tela, čime je ukupan broj žrtava dostigao 20. Imamo i oko dvadeset nestalih", rekao je Troče za državnu televiziju Bolivija TV.

On je naveo da je helikopterima spaseno najmanje 300 ljudi, dok je oko 2.100 porodica pogođeno poplavama u području rijeke Pirai.

Брајан Волш-15122025

Svijet

Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim

Prema podacima bolivijske Nacionalne meteorološke i hidrološke službe, jake kiše počele su rano u subotu.

Zvaničnici očekuju poboljšanje vremenskih uslova u narednim danima, što bi trebalo da olakša spasilačke operacije kako se nivo vode bude povlačio.

Meteorolozi upozoravaju da kombinovani efekti klimatskih pojava El Ninjo i La Ninja dovode do pojačanih padavina u basenu reke Amazon.

