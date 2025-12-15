Logo
Sijarto: Tražimo da Kijev položi račune za potrošena sredstva

Izvor:

SRNA

15.12.2025

18:47

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska i dalje zahtijeva od Ukrajine da položi račune za potrošena sredstva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Predložio sam da nastavimo da zahtijevamo od Ukrajine da položi račune za sredstva EU koja je do sada primila, jer ovaj najnoviji korupcijski skandal jasno pokazuje da je veliki dio novca EU vjerovatno otišao na podršku korumpiranom sistemu", rekao je Sijarto novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Ključno pitanje - gdje se nalazi EU kada je riječ o BiH

Sijarto je rekao ranije da EU želi da prebaci misiju obučavanja ukrajinskih oružanih snaga u Ukrajinu, ali da je to "crvena linija" za Budimpeštu.

