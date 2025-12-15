Mlada povrijeđena u tuči na svadbi

Svadbeno veselje u Hemeru, na zapadu Njemačke, pretvorilo se u tuču u kojoj je povrijeđeno nekoliko ljudi, uključujući mladu, saopštila je policija.

Sukob tokom svadbene igre eskalirao je u fizički obračun u kojem je učestvovalo tridesetak gostiju. U bolnicu su prebačeni tridesetdevetogodišnji muškarac i mlada, prenijela je agencija DPA.

Incident se dogodio u večernjim časovima u subotu, 13. decembra, a policija je danas objavila informacije.

Dok je policija stigla, tuča je bila završena, ali je i dalje vladala velika napetost, rekao je policijski portparol.

Očevici su rekli da je svađa počela tokom svadbene igre "bacanje kravate", kada mladoženja baca kravatu u masu da bi se simbolično identifikovao sljedeći mladoženja.

U toku je istraga protiv četvorice muškaraca od 19, 28, 39 i 47 godina zbog sumnje na napad, a osumnjičeni se međusobno optužuju za nanošenje tjelesnih povreda.