U Srpskoj pojeftinilo gorivo, a evo šta vozače čeka za koji dan

Cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj opet je pala.

Unazad par dana, litar je u prosjeku pojeftinio za 5 feninga.

Trenutno, na benzinskim pumpama u Banjaluci dizel i benzin koštaju 2,34 do 2,39 KM.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske ističu da je, unazad 20 dana, gorivo u Srpskoj pojeftinilo 3 puta.

"U ovom periodu, cijena goriva je pala za oko 15 feninga. Razlog je pad cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi", kaže za Srpskainfo predsjednik ove grupacije Đorđe Savić.

Prema njegovim riječima, na svjetskoj berzi je trend daljeg pada cijena sirove nafte.

"Ako tako ostane, cijene bi na benzinskim pumpama u Srpskoj uskoro opet mogle da idu dole", poručuje Savić.