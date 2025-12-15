Logo
U Srpskoj pojeftinilo gorivo, a evo šta vozače čeka za koji dan

15.12.2025

16:39

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj opet je pala.

Unazad par dana, litar je u prosjeku pojeftinio za 5 feninga.

Trenutno, na benzinskim pumpama u Banjaluci dizel i benzin koštaju 2,34 do 2,39 KM.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske ističu da je, unazad 20 dana, gorivo u Srpskoj pojeftinilo 3 puta.

Свети Никола

Društvo

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

"U ovom periodu, cijena goriva je pala za oko 15 feninga. Razlog je pad cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi", kaže za Srpskainfo predsjednik ove grupacije Đorđe Savić.

Prema njegovim riječima, na svjetskoj berzi je trend daljeg pada cijena sirove nafte.

"Ako tako ostane, cijene bi na benzinskim pumpama u Srpskoj uskoro opet mogle da idu dole", poručuje Savić.

Cijene

gorivo

