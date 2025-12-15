15.12.2025
Evropa koristi ukrajinsku krizu da bi kovala spletke protiv SAD i drugih igrača koji traže pravedno rješenje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Evropa to koristi da bi se potvrdila, da bi bacala pijesak u točkove i kovala spletke protiv SAD i svih onih koji traže pravedno rješenje", rekao je Lavrov.
On je dodao da "Evropa sada ponovo pokušava da diktira svima svoje uslove i želje koje izgledaju povezane sa ukrajinskom krizom".
