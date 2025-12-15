Logo
Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

15.12.2025

16:16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Evropa koristi ukrajinsku krizu da bi kovala spletke protiv SAD i drugih igrača koji traže pravedno rješenje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Evropa to koristi da bi se potvrdila, da bi bacala pijesak u točkove i kovala spletke protiv SAD i svih onih koji traže pravedno rješenje", rekao je Lavrov.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

On je dodao da "Evropa sada ponovo pokušava da diktira svima svoje uslove i želje koje izgledaju povezane sa ukrajinskom krizom".

Tagovi:

Sergej Lavrov

Evropa

Amerika

