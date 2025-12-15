Logo
Kremlj: Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

Izvor:

Sputnjik

15.12.2025

16:04

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Rusija najodlučnije osuđuje varvarski teroristički napad koji su u Australiji izveli ekstremisti. Naročito zgražava činjenica da je napad počinjen na vjerskoj osnovi, i to na jedan od najvažnijih i najsvetijih praznika za sve Jevreje — Hanuku“, poručio je predstavnik Kremlja.

On je podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao Jevrejima praznik Hanuku.

Сузана Јовановић

Scena

Ovo je jedini automobil koji je Suzana zadržala nakon Sašine smrti

Ranije je premijer Australije Entoni Albaniz saopštio da je zemlji neophodno da „iskorijeni“ antisemitizam u svim njegovim oblicima. Prema njegovim riječima, nakon policijske istrage savezna vlada će razmotriti „sve što je neophodno“, uključujući i sve zakonodavne mjere.

бојан ивановић

Gradovi i opštine

Ivanović: Kontinuirano targetiranje Zvornika bez konkretnih dokaza i utvrđenih nepravilnosti

Podsjetimo, tokom obilježavanja jevrejskog praznika Hanuke, 14. decembra, na plaži u Sidneju došlo je do pucnjave. Prema posljednjim podacima, broj žrtava porastao je na 16, dok su još 42 osobe prebačene u bolnicu.

Napadači su bili otac i sin, Sadžid i Navid Akram, stari 50 i 24 godina, objavili su lokalni mediji.

Otac je ubijen na licu mjesta, dok se sin nalazi u bolnici, u kritičnom stanju, piše Sputnjik.

