Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

Izvor:

CNN

15.12.2025

12:40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала
Foto: X/@rekapitulacija/screenshot

Ahmed al Ahmed, muškarac koji je napadaču oteo oružje tokom terorističkog napada u Australiji, nije bio jedini civil koji je u haosu reagovao herojski.

Na snimcima sa Bondi plaže vidi se još jedan muškarac koji trči pravo prema pucnjavi, dok policija pokušava da kontroliše situaciju. Taj muškarac je sada identifikovan kao izbjeglica sa Bliskog istoka i otac dvoje djece.

Njegov advokat Alison Batison potvrdila je za CNN da se radi o osobi koja nema regulisan pravni status u Australiji, ali je ipak svjesno rizikovala svoj život da pomogne policiji i spriječi dalje žrtve.

Ostavio trudnu ženu i dvoje djece da zaustavi teroristu

Batison je objasnila da je njen klijent, kojeg je nazvala inicijalima “AB”, stigao taksijem na plažu Bondi i odmah reagovao čim je čuo pucnjavu. Njegova trudna supruga i dvoje djece su australijski državljani.

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje jednog od napadača, Navida Akrama, kako puca sa mosta prije nego što je pogođen i pada na zemlju. Ubrzo nakon toga, vidi se AB, obučen u crno, kako prilazi oborenom napadaču sa podignutim rukama.

Аустралија пуцњава

Svijet

Objavljen spisak nastradalih: Najmlađa žrtva djevojčica Matilda (10)

Prema riječima advokata, AB se sklonio iza drveta zajedno sa jednim detektivom, čekajući pravi trenutak.

''Prošao je do stepenica i kada je napadač pao, potrčao je uz stepenice. Napadač je još držao oružje i on ga je odgurnuo nogom'', ispričala je ona.

Policija greškom pucala na njega

Prilazeći naoružanom muškarcu, AB je ušao direktno u liniju policijske vatre.

''Odgurnuo je pištolj nogom i nastala je zbrka jer su ljudi mislili da je on napadač, pa je policija pucala na njega'', ispričala je Batison. Situacija se smirila tek kada je detektiv potrčao prema policajcima i povikao: “Ne, on je sa mnom“.

Teroristički napad

Australija

