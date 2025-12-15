Logo
Large banner

Orban: Evropa je na pragu velike prilike da se riješi rat koji traje već četiri godine

Izvor:

SRNA

15.12.2025

11:13

Komentari:

0
Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se Evropa nalazi na pragu velike prilike i da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da stave tačku na rat koji Evropljani nisu uspjeli da riješe već četiri godine.

On je to napisao na svom Fejsbuku, uoči sastanka Odbora mađarskog parlamenta za pitanja Evropske unije i dodao da Evropi ne bi preostalo ništa drugo nego da podrži SAD, ali i da "svi znaci ukazuju na drugačiji pravac".

Prema njegovim riječima Evropa bi nastavila rat na bojnom polju i "intenzivirala ga u ekonomskom zaleđu zapljenom zamrznute ruske imovine".

- Takav potez je ravan otvorenoj objavi rata - rekao je on i dodao da će ruska strana uzvratiti.

Istakao je da Mađarska nema razloga da promijeni svoj stav i da rat ne može da se riješi na liniji fronta, već bi trebalo da se uradi ono što radi američki predsjednik Donald Tramp, odnosno da se pregovara.

On je istakao da Mađarska, stoga, neće da podrži zaplenu zamrznute ruske imovine, niti da šalje novac ili oružje Ukrajini, niti da učestvuje u podizanju kredita koji bi služio ratnim ciljevima, prenosi MTI.

- Vežite pojaseve, očekuje nas burna nedjelja. Ova nedjelja je posvećena samitu Evropske unije u Briselu, za koji se pripremamo, ulog je jednostavan: rat ili mir - rekao je Orban i dodao da nikada nismo bili ovako blizu rješavanja rata između Rusije i Ukrajine.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Svijet

Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

1 h

0
Сиднеј-терористички напад

Svijet

Američki milijarder donirao gotovo 100.000 dolara "heroju s plaže Bondi"

2 h

0
Возачка дозвола Навид Акрама, терористе из Сиднеја

Svijet

U novčaniku napadača iz Sidnej pronađena članska karta srpskog lovačkog kluba, bio je član

2 h

0
Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

Svijet

Predsjednik Češke imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Babišem

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner