Orban: Evropa je na pragu velike prilike da se riješi rat koji traje već četiri godine

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se Evropa nalazi na pragu velike prilike i da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da stave tačku na rat koji Evropljani nisu uspjeli da riješe već četiri godine.

On je to napisao na svom Fejsbuku, uoči sastanka Odbora mađarskog parlamenta za pitanja Evropske unije i dodao da Evropi ne bi preostalo ništa drugo nego da podrži SAD, ali i da "svi znaci ukazuju na drugačiji pravac".

Prema njegovim riječima Evropa bi nastavila rat na bojnom polju i "intenzivirala ga u ekonomskom zaleđu zapljenom zamrznute ruske imovine".

- Takav potez je ravan otvorenoj objavi rata - rekao je on i dodao da će ruska strana uzvratiti.

Istakao je da Mađarska nema razloga da promijeni svoj stav i da rat ne može da se riješi na liniji fronta, već bi trebalo da se uradi ono što radi američki predsjednik Donald Tramp, odnosno da se pregovara.

On je istakao da Mađarska, stoga, neće da podrži zaplenu zamrznute ruske imovine, niti da šalje novac ili oružje Ukrajini, niti da učestvuje u podizanju kredita koji bi služio ratnim ciljevima, prenosi MTI.

- Vežite pojaseve, očekuje nas burna nedjelja. Ova nedjelja je posvećena samitu Evropske unije u Briselu, za koji se pripremamo, ulog je jednostavan: rat ili mir - rekao je Orban i dodao da nikada nismo bili ovako blizu rješavanja rata između Rusije i Ukrajine.