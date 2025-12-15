Logo
Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

Izvor:

SRNA

15.12.2025

12:43

Komentari:

1
Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Ovaj zakon je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

Rasprava o ovom zakonu vođena je u četvrtak, 11. decembra, a danas prije izjašnjavanja nije bilo nikakvih dodatnih diskusija.

Kako je navedeno, donošenje zakonskog rješenja osiguraće prostorno-plansko utvrđivanje lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i uslove provođenja zahvata u prostoru.

Na taj način će se osigurati pravovremeno uspostavljanje centra, ali i zbrinjavanje institucionalnog otpada iz Hrvatske što je potrebno da bi ispunila sve međunarodne obaveze u pogledu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenih institucionalnih izvora.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac upozorio je poslanike u Hrvatskom saboru da ovaj zakonski prijedlog označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Lokalne zajednice iz Republike Srpske i Federacije BiH koje gravitiraju rijeci Uni uputile su ranije pismo Hrvatskom saboru u kojem su apelovale da poslanici ne glasaju za ovaj zakon.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH.

