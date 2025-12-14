Logo
Objavljeno u kakvom je stanju oboljeli od gube u Hrvatskoj

14.12.2025

18:48

Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској
U Hrvatskoj je zabilježen slučaj gube, poznate i kao lepra, hronične zarazne bolesti poznate još iz biblijskih vremena. Riječ je o prvom takvom slučaju u posljednjih 32 godine.

Iz Ministarstva zdravlja potvrdili su da se radi o stranom radniku iz Nepala, koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno sa svojom porodicom.

Guba je hronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Najčešće se prenosi kapljičnim putem, odnosno dugotrajnim bliskim kontaktom, poput kašljanja ili kihanja, dok je rizik prenosa u uobičajenim socijalnim kontaktima vrlo nizak.

"Rizik širenja je vrlo mali"

Direktor Klinike za infektologiju KBC-a Split, Mirela Pavičić Ivelja, pojasnila je da je infekcija potvrđena i dijagnostikovana u toj ustanovi u saradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravlje.

- Pacijentu je infekcija dokazana i dijagnostikovana u KBC-u Split u saradnji s HZJZ-om. Odmah nakon postavljanja dijagnoze započeta je odgovarajuća antibiotska terapija koja se uzima oralno, a uključena je i epidemiološka služba koja je pokrenula mjere s ciljem sprečavanja širenja bolesti. Rizik prenosa u ovom slučaju je vrlo mali - rekla je Pavičić Ivelja za RTL.

Govoreći o simptomima bolesti, istakla je da oni često nisu specifični.

- Promjene se najčešće javljaju na koži i nisu uvijek lako prepoznatljive. Mogu se pojaviti hiperpigmentacije, blijeda područja kože ili čvoraste promjene. Nije uvijek jednostavno odmah posumnjati na lepru, ali ako postoji podatak da osoba dolazi iz područja gd‌je je bolest prisutna, infektolozi na to svakako obraćaju pažnju - dodala je.

- Terapija antibioticima obično traje nekoliko mjeseci, a nakon što započne, pacijent više nije zarazan za okolinu - rekla je doktorka.

Rijetka i izlječiva bolest

- Lepra (Hansenova bolest) danas je rijetka i u potpunosti izlječiva bolest. U Hrvatskoj je nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj, pri čemu je oboljela osoba odmah dobila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravovremeno identifikovani i uključeni u program nadzora ili kemoprofilakse. Ne postoji opasnost za javno zdravlje niti rizik prenosa bolesti pri uobičajenom socijalnom kontaktu ili na širu populaciju, a zdravstveni sistem sprovodi sve potrebne mjere u skladu s epidemiološkom strukom i međunarodnim stručnim smjernicama - saopštili su iz HZJZ-a.

Lepra, poznata i kao Hansenova bolest, hronična je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Danas je riječ o potpuno izlječivoj bolesti, uz dostupno i efikasno liječenje antibioticima koje se sprovodi prema jasno definisanim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije.

Bolest se razvija vrlo sporo. Period od zaraze do pojave simptoma može trajati više godina, ponekad i decenija ili duže. Zbog dugotrajne inkubacije moguće je da se osoba zarazi izvan Hrvatske, dok se simptomi pojave tek znatno kasnije, nezavisno od mjesta boravka. To je poznata i očekivana karakteristika bolesti, a ne pokazatelj aktuelnog rizika za okolinu.

