U zagrebačkom domu za starije i nemoćne zbog požara evakuisano 250 štićenika

Zbog požara koji je sinoć izbio u domu za starije i nemoćne osobe u Zagrebu evakuisano je 250 štićenika, a zahvaljujući efikasnoj intervenciji hitnih službi, kako se navodi, niko nije povrijeđen i spriječena je veća katastrofa.

Vatra je izbila u jednoj sobi u domu za starije i nemoćne osobe na zagrebačkom Ksaveru. Prema nezvaničnim informacijama uzrok požara je adventski vijenac, prenosi portal Indeks.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 20.50. Zaposleni u domu su, prema uputstvima vatrogasaca, odmah započeli s gašenjem vatre pomoću aparata za početno gašenje požara i zatvorili vrata sobe u plamenu kako bi spriječili širenje dima i vatre.

U trenutku dolaska vatrogasaca, na lokaciji je već bila policija, a zaposleni su evakuisali korisnike doma od kojih su se neki nalazili u hodnicima.

Požar, koji je izbio u sobi jednog štićenika površine 20 kvadratnih metara, brzo je lokalizovan, a potom i potpuno ugašen.

Kako je rečeno, tokom evakuacije bilo je i nešto panike, posebno zbog nepokretnih osoba.