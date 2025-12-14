U zagrebačkom domu za starije i nemoćne zbog požara evakuisano 250 štićenika

Izvor:
Tanjug
14.12.2025
08:07
Komentari:0
Zbog požara koji je sinoć izbio u domu za starije i nemoćne osobe u Zagrebu evakuisano je 250 štićenika, a zahvaljujući efikasnoj intervenciji hitnih službi, kako se navodi, niko nije povrijeđen i spriječena je veća katastrofa.
Vatra je izbila u jednoj sobi u domu za starije i nemoćne osobe na zagrebačkom Ksaveru. Prema nezvaničnim informacijama uzrok požara je adventski vijenac, prenosi portal Indeks.
Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 20.50. Zaposleni u domu su, prema uputstvima vatrogasaca, odmah započeli s gašenjem vatre pomoću aparata za početno gašenje požara i zatvorili vrata sobe u plamenu kako bi spriječili širenje dima i vatre.
U trenutku dolaska vatrogasaca, na lokaciji je već bila policija, a zaposleni su evakuisali korisnike doma od kojih su se neki nalazili u hodnicima.
Požar, koji je izbio u sobi jednog štićenika površine 20 kvadratnih metara, brzo je lokalizovan, a potom i potpuno ugašen.
Kako je rečeno, tokom evakuacije bilo je i nešto panike, posebno zbog nepokretnih osoba.
