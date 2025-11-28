Logo
Požar u zagrebačkom Arena Centru, na terenu brojni vatrogasci

28.11.2025

19:14

Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци
Foto: Printscreen

U Arena Centru u Zagrebu u petak, 28. novembra, izbio je požar. Na terenu je više vatrogasnih vozila, a kako javljaju očevici, iz garaže suklja gusti dim.

Zagrebački vatrogasci zaprimili su u 18:20 više dojava o navodnom požaru vozila na nivou -1. Međutim, po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo, već plastična masa u prostoriji koja je odvojena od parking prostora, prenosi Jutarnji.hr.

Uzrok požara biče utvrđen kada vatra bude potpuno ugašena i kada policija bude u prilici da izvrši uviđaj.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da zabrinuti posjetioci napuštaju šoping centar.

