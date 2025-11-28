Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

Tokom popodneva u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povrijeđena oštrim predmetom, saopštila je zagrebačka policija.

Povrijeđena časna sestra je prevezena u jednu zagrebačku bolnicu, prenosi portal Indeks.

Policiju su o napadu obavijestili ljekari iz bolnice, odmah nakon što su primili povrijeđenu ženu.

Za sada nema više informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.