Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

28.11.2025
18:00
Tokom popodneva u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povrijeđena oštrim predmetom, saopštila je zagrebačka policija.
Povrijeđena časna sestra je prevezena u jednu zagrebačku bolnicu, prenosi portal Indeks.
Policiju su o napadu obavijestili ljekari iz bolnice, odmah nakon što su primili povrijeđenu ženu.
Za sada nema više informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.
