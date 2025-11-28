Majka optužena zbog smrti kćerke: Djevojčica preminula od stravičnih opekotina

Roditelji djevojčice koja je početkom septembra preminula u Slavonskom Brodu od posljedica opekotina ostaju u istražnom zatvoru, a protiv njih je podignuta i optužnica.

Nakon sprovedene istrage Županijsko državno tužilaštvo u Slavonskom Brodu podiglo je optužnicu protiv državljanina Hrvatske (33) i njegove supruge, državljanke Srbije (25), zbog povrede djetetovih prava.

Optuženi su zbog tragedije koja se dogodila 10. septembra ove godine kada je umrlo njihovo dvogodišnje dijete. Dijete je u bolnicu dovezeno s opekotinama na leđima, a od zadobijenih povreda je preminulo.

Tokom istrage utvrđeno je da je dijete zadobilo opekotine tokom kupanja. Roditelji su prvo pokušali sami da saniraju detetu povrede, a pomoć su pozvali tek kada je dijete izgubilo svijest i prestalo da diše. Dok je dijete stiglo do ljekara, već je bilo prekasno, nije moglo ništa da se učini.

Roditelji su u septembru uhapšeni, ispitani i pritvoreni, a tužilaštvo je u optužnici tražilo da im se produži istražni zatvor, koji im je određen zbog opasnosti od bjekstva, piše Kurir.