Poplave i klizišta odnijeli 56 života

Broj poginulih u poplavama i klizištima u Šri Lanki dostigao je 56, a više od 20 ljudi nalazi se na spisku nestalih, saopšteno je iz Centra za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 72 časa registrovano 46 smrtnih slučajeva povezanih sa poplavama, koje su izbile 16. novembra.

Zanimljivosti Sudbina ih vodi ka zlatu: Ova 3 znaka će da plivaju u luksuzu i novcu

Ukupno 21 lice se vodi kao nestalo, a 14 ljudi je povrijeđeno.

Iz Centra dodaju da su četiri kuće potpuno uništene, a da je manja šteta nanesena na više od 660 kuća.