Logo
Large banner

Poplave i klizišta odnijeli 56 života

Izvor:

SRNA

28.11.2025

11:28

Komentari:

0
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Broj poginulih u poplavama i klizištima u Šri Lanki dostigao je 56, a više od 20 ljudi nalazi se na spisku nestalih, saopšteno je iz Centra za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da je u posljednja 72 časa registrovano 46 smrtnih slučajeva povezanih sa poplavama, koje su izbile 16. novembra.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Sudbina ih vodi ka zlatu: Ova 3 znaka će da plivaju u luksuzu i novcu

Ukupno 21 lice se vodi kao nestalo, a 14 ljudi je povrijeđeno.

Iz Centra dodaju da su četiri kuće potpuno uništene, a da je manja šteta nanesena na više od 660 kuća.

Podijeli:

Tagovi:

Šri Lanka

Poplave

klizište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

Fudbal

Edin Džeko: Sutra možda neću biti ovdje

4 h

0
Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

4 h

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе

Hronika

Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

4 h

0
Спортиста године

Ostali sportovi

Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

4 h

0

Više iz rubrike

Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

4 h

0
Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином

Svijet

Orban doputovao u Moskvu, očekuje se sastanak sa Putinom

4 h

0
Руска војска

Svijet

PVO oborila tokom noći preko sto dronova iznad Rusije

4 h

0
Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

Svijet

Moskva dobila glavne parametre mirovnog plana za Ukrajinu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner