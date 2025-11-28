Poplave i klizišta odnijeli 56 života

Izvor:
Broj poginulih u poplavama i klizištima u Šri Lanki dostigao je 56, a više od 20 ljudi nalazi se na spisku nestalih, saopšteno je iz Centra za upravljanje katastrofama.
U saopštenju se navodi da je u posljednja 72 časa registrovano 46 smrtnih slučajeva povezanih sa poplavama, koje su izbile 16. novembra.
Ukupno 21 lice se vodi kao nestalo, a 14 ljudi je povrijeđeno.
Iz Centra dodaju da su četiri kuće potpuno uništene, a da je manja šteta nanesena na više od 660 kuća.
