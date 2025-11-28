Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

Juče je na Čukarici opljačkana auto-škola iz koje su lopovi odnijeli sef sa velikom sumom novca.

Prema informacijama, lopovi su nasilno izvalili ulazna vrata auto-škole i odmah otišli do sefa. Unutra je bilo 7.000 evra, što još jednom pokazujem na to da su pljačkaši bili dobro obavješteni o finansijskim tokovima i mjestu čuvanja pazara.

Sumnjivo je i što su znali da tu ne postoji video nadzor.

Auto-škola bila tipovana?

Izvori bliski istrazi navode da je pljačka verovatno bila planirana i "tipovana", budući da su počinioci išli direktno ka sefu.

O slučaju je odmah obavješteno nadležno Tužilaštvo, a policija je na licu mjesta izvršila detaljan uviđaj. Najvažniji korak u istrazi bilo je izuzimanje DNK tragova sa mjesta provale, koji bi mogli pomoći u identifikaciji i hapšenju lopova, piše Informer.