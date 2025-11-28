Logo
Large banner

Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

Izvor:

Informer

28.11.2025

11:14

Komentari:

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе
Foto: Pixabay

Juče je na Čukarici opljačkana auto-škola iz koje su lopovi odnijeli sef sa velikom sumom novca.

Prema informacijama, lopovi su nasilno izvalili ulazna vrata auto-škole i odmah otišli do sefa. Unutra je bilo 7.000 evra, što još jednom pokazujem na to da su pljačkaši bili dobro obavješteni o finansijskim tokovima i mjestu čuvanja pazara.

Sumnjivo je i što su znali da tu ne postoji video nadzor.

Auto-škola bila tipovana?

Izvori bliski istrazi navode da je pljačka verovatno bila planirana i "tipovana", budući da su počinioci išli direktno ka sefu.

силовање-насиље над женама

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

O slučaju je odmah obavješteno nadležno Tužilaštvo, a policija je na licu mjesta izvršila detaljan uviđaj. Najvažniji korak u istrazi bilo je izuzimanje DNK tragova sa mjesta provale, koji bi mogli pomoći u identifikaciji i hapšenju lopova, piše Informer.

Podijeli:

Tag:

razbojništvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спортиста године

Ostali sportovi

Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

4 h

0
Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

4 h

0
Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином

Svijet

Orban doputovao u Moskvu, očekuje se sastanak sa Putinom

4 h

0
Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Zdravlje

Ove godine 12 novozaraženih lica HIV-om, zabilježen smrtni slučaj

4 h

0

Više iz rubrike

Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

Hronika

Potvrđena optužnica protiv dvojice Avganistanaca zbog pokušaja ubistva

4 h

0
Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

Hronika

Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

4 h

0
Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

Hronika

Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

4 h

0
Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner