Logo
Large banner

Potvrđena optužnica protiv dvojice Avganistanaca zbog pokušaja ubistva

Izvor:

SRNA

28.11.2025

11:04

Komentari:

0
Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv državljana Avganistana Ismaila Ganija i Fajsala Ahmadzaija zbog pokušaja ubistva više lica porijeklom iz Azije.

Optuženi se terete da su 26. maja u večernjim časovima sa još dva njima poznata lica, koja su u bjekstvu, došli naoružani u Ulicu kamenolom u opštini Ilidža, gdje je bilo više lica azijskog porijekla.

Policija Srbija

Hronika

Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

"Oružje su prekrili dekama, a nakon što su im prišli izvadili su puške i pištolj i počeli pucati na njih", saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

U saopštenju je navedeno da su oni tom prilikom ispalili najmanje 22 metka i ranili šest migranata, od kojih su četvorica zadobila teške povrede, a nakon toga su pobjegli, ali su brzo uhapšeni.

Ротација-илустрација

Hronika

Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 16 svjedoka, četiri vještaka i izvođenje više od 100 materijalnih dokaza, a Kantonalno tužilaštvo je predložilo i produženje pritvora optuženima.

Podijeli:

Tagovi:

Potvrđena optužnica

Sarajevo

pokušaj ubistva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Звезда тријумфовала: Бекали "кипи" од бијесна након пораза

Fudbal

Zvezda trijumfovala: Bekali "kipi" od bijesna nakon poraza

4 h

0
Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Republika Srpska

Košarac: Republika Srpska je titular kompletne imovine na svojoj teritoriji

4 h

0
Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

4 h

0
Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Savjeti

Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

4 h

0

Više iz rubrike

Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

Hronika

Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

4 h

0
Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

Hronika

Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

4 h

0
Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

4 h

0
Предложен притвор осумњиченом за разбојништво у Калесији

Hronika

Predložen pritvor osumnjičenom za razbojništvo u Kalesiji

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner