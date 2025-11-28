Potvrđena optužnica protiv dvojice Avganistanaca zbog pokušaja ubistva

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv državljana Avganistana Ismaila Ganija i Fajsala Ahmadzaija zbog pokušaja ubistva više lica porijeklom iz Azije.

Optuženi se terete da su 26. maja u večernjim časovima sa još dva njima poznata lica, koja su u bjekstvu, došli naoružani u Ulicu kamenolom u opštini Ilidža, gdje je bilo više lica azijskog porijekla.

Hronika Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

"Oružje su prekrili dekama, a nakon što su im prišli izvadili su puške i pištolj i počeli pucati na njih", saopšteno je iz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

U saopštenju je navedeno da su oni tom prilikom ispalili najmanje 22 metka i ranili šest migranata, od kojih su četvorica zadobila teške povrede, a nakon toga su pobjegli, ali su brzo uhapšeni.

Hronika Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 16 svjedoka, četiri vještaka i izvođenje više od 100 materijalnih dokaza, a Kantonalno tužilaštvo je predložilo i produženje pritvora optuženima.