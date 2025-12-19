Logo
Udes kod Doboja, povrijeđene tri osobe

19.12.2025

12:32

Удес код Добоја, повријеђене три особе
U mjestu Ritešić kod Doboja danas, 19. novembra, se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala četiri vozila.

Kako javljaju čitaoci, na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan.

Iz Policijske uprave Doboj za "Nezavisne novine" navode da je policiji oko 11,15 prijavljeno da je na magistralnom putu M1-105 u mjestu Ritešić došlo do saobraćajne nezgode.

"U njoj su učestvovala četiri putnička vozila, a tri lica su zadobila tjelesne povrede. Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj", kažu iz PU Doboj.

Doboj

Ritešić

Saobraćajna nezgoda

