Udes kod Doboja, povrijeđene tri osobe

19.12.2025
12:32
Komentari:0
U mjestu Ritešić kod Doboja danas, 19. novembra, se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala četiri vozila.
Kako javljaju čitaoci, na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan.
Iz Policijske uprave Doboj za "Nezavisne novine" navode da je policiji oko 11,15 prijavljeno da je na magistralnom putu M1-105 u mjestu Ritešić došlo do saobraćajne nezgode.
"U njoj su učestvovala četiri putnička vozila, a tri lica su zadobila tjelesne povrede. Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj", kažu iz PU Doboj.
Najnovije
Najčitanije
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Trenutno na programu