Udes kod Doboja, povrijeđene tri osobe

U mjestu Ritešić kod Doboja danas, 19. novembra, se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala četiri vozila.

Kako javljaju čitaoci, na automobilima je pričinjena materijalna šteta, a na toj dionici puta saobraćaj je otežan.

Iz Policijske uprave Doboj za "Nezavisne novine" navode da je policiji oko 11,15 prijavljeno da je na magistralnom putu M1-105 u mjestu Ritešić došlo do saobraćajne nezgode.

"U njoj su učestvovala četiri putnička vozila, a tri lica su zadobila tjelesne povrede. Uviđaj vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj", kažu iz PU Doboj.