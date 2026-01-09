Ovako vještačka inteligencija vidi 2026. godinu: Ni rat, ni mir...

Kako će izgledati 2026. godina? Hoće li svijet ući u novi veliki rat, suočiti se sa novom pandemijom ili konačno naći ravnotežu između tehnologije, čovjeka i prirode? Na osnovu dosadašnjih globalnih trendova, razvoja vještačke inteligencije, geopolitičkih kretanja i zdravstvenih izazova, moguće je napraviti projekciju budućnosti koja nije ni apokaliptična, ni utopijska.

Vizija 2026. godine, kakvu „crta“ vještačka inteligencija, prije svega govori o svijetu u kojem se kriza više ne doživljava kao izuzetak, već kao trajno stanje.

SVIJET PODACIMA UPRAVLjAN

U centru te vizije nalazi se grad budućnosti — neboderi prekriveni digitalnim panelima koji prikazuju zdravstvene, klimatske i društvene parametre. Zdravlje, klima, energija i bezbjednost više nisu odvojene oblasti, već dio istog sistema nadzora i upravljanja.

Dronovi i automatizovani uređaji na nebu ne simbolizuju naučnu fantastiku, već svakodnevicu: dostavu, saobraćaj, nadzor, ali i potencijalnu vojnu namjenu. U 2026. godini tehnologija neće biti ni dobra ni loša — ona će biti neminovna.

Ilustrativno predviđanje ChatGPT

LjUDI I ALGORITMI: NOVI ODNOS MOĆI

Uprkos dominaciji tehnologije, čovjek ostaje u centru. Ljekar više nije nedodirljivi autoritet, a pacijent više nije pasivni posmatrač. Odluke se donose u saradnji — uz pomoć podataka, nosivih uređaja i vještačke inteligencije.

Zdravstvo u 2026. godini postaje personalizovano, ali i politizovano. Bolesti se ne tretiraju samo kao medicinski problem, već kao pitanje nacionalne bezbjednosti, ekonomske stabilnosti i društvene kontrole.

GDJE SU RATOVI?

Iako na prvi pogled nema ruševina, tenkova ni frontova, ratovi nisu nestali. Oni su se promijenili.

Geopolitički sukobi u 2026. godini sve manje liče na klasične oružane konflikte, a sve više na:

hibridne ratove,

sajber napade,

ekonomske sankcije,

informacione operacije.

Nebo ispunjeno dronovima i nevidljivim „linijama podataka“ može se čitati i kao simbol stalne prijetnje. Mir postoji, ali je uslovljen. Stabilnost je privremena, a tenzije su trajne.

BOLESTI NAKON PANDEMIJA: STALNA PRIPRAVNOST

Nova pandemija nije prikazana kroz haos i strah, već kroz sistem prevencije. Maske i karantini zamijenjeni su stalnim praćenjem zdravstvenih parametara. Društvo više ne reaguje na bolest kada se ona pojavi — ono živi u stalnoj pripravnosti.

Nauka i tehnologija Imaš nalaze i ne znaš šta znače? ChatGPT sada objašnjava zdravlje „na srpskom“

U tom kontekstu, zdravstveni podaci postaju nova „nafta“, a pitanje privatnosti jedno od ključnih političkih pitanja budućnosti.

PRIRODA KAO POSLjEDNjA LINIJA ODBRANE

Ispod digitalnog grada nalazi se priroda — rijeka, zelenilo, životinje i obnovljivi izvori energije. To nije romantična slika, već nužnost. Klimatske promjene više nisu tema budućnosti, već sadašnjosti koja diktira politike, investicije i sukobe.

Auto-moto U ovoj godini se očekuje poskupljenje novih vozila: Evo šta će diktirati cijene

U 2026. godini tehnologija i priroda više ne mogu postojati odvojeno. Ili će se prilagoditi jedna drugoj — ili će sistem pući.

NI UTOPIJA, NI DISTOPIJA

Vještačka inteligencija ne predviđa 2026. kao godinu globalnog sloma, ali ni kao period stabilnog mira. To je svijet u kojem se živi sa stalnim krizama, u kojem su ratovi tiši, bolesti kontrolisanije, a tehnologija dublje ukorijenjena u svakodnevni život.

Ključna poruka te vizije je jednostavna, ali uznemirujuća: 2026. godina neće biti godina u kojoj će čovječanstvo pobijediti svoje probleme, već godina u kojoj će naučiti da živi s njima.

Tekst je u potpunosti kreirao ChatGPT.