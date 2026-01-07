Kakve prognoze daje vještačka inteligencija za narednih deset godina?

07.01.2026
Naučnici su razvili novi alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji može da predvidi rizik za više od 1.000 bolesti i prognozira promjene u zdravlju neke osobe do 10 godina unaprijed.
Ovaj generativni AI alat razvili su stručnjaci iz Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, Njemačkog instituta za istraživanje raka i Univerziteta u Kopenhagenu koristeći algoritamske koncepte slične onima koji se koriste u velikim jezičkim modelima.
"Zdravstveni slučajevi često slijede predvidive obrasce. Naš AI model uči te obrasce i može da prognozira buduće zdravstvene ishode", rekao je naučni saradnik na Evropskom institutu za bioinformatiku Tomas Ficdžerald.
Alat funkcioniše tako što procjenjuje vjerovatnoću da li i kada će osoba razviti bolesti poput raka, dijabetesa, srčanih bolesti, respiratornih oboljenja i mnogih drugih poremećaja, prenosi "Gardijan".
Alat nazvan "Delfi" traži "zdravstvene slučajeve" u istoriji pacijenta, kao što su dijagnoze bolesti, zajedno sa faktorima poput gojaznosti, pušenja, konzumiranja alkohola, kao i starosti i pola.
Treniran i testiran na anonimnim podacima 400.000 ljudi i 1,9 miliona pacijenata, predviđa zdravstvene rizike slično kao prognoza za 70 odsto šanse za kišu tokom vikenda.
