Logo
Large banner

Kakve prognoze daje vještačka inteligencija za narednih deset godina?

07.01.2026

17:57

Komentari:

0
Какве прогнозе даје вјештачка интелигенција за наредних десет година?
Foto: Pexel/Placidplace

Naučnici su razvili novi alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji može da predvidi rizik za više od 1.000 bolesti i prognozira promjene u zdravlju neke osobe do 10 godina unaprijed.

Ovaj generativni AI alat razvili su stručnjaci iz Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, Njemačkog instituta za istraživanje raka i Univerziteta u Kopenhagenu koristeći algoritamske koncepte slične onima koji se koriste u velikim jezičkim modelima.

"Zdravstveni slučajevi često slijede predvidive obrasce. Naš AI model uči te obrasce i može da prognozira buduće zdravstvene ishode", rekao je naučni saradnik na Evropskom institutu za bioinformatiku Tomas Ficdžerald.

Alat funkcioniše tako što procjenjuje vjerovatnoću da li i kada će osoba razviti bolesti poput raka, dijabetesa, srčanih bolesti, respiratornih oboljenja i mnogih drugih poremećaja, prenosi "Gardijan".

илу-москва-31102025

Svijet

Oglasila se Rusija: Evo šta zahtijevaju od SAD-a

Alat nazvan "Delfi" traži "zdravstvene slučajeve" u istoriji pacijenta, kao što su dijagnoze bolesti, zajedno sa faktorima poput gojaznosti, pušenja, konzumiranja alkohola, kao i starosti i pola.

Treniran i testiran na anonimnim podacima 400.000 ljudi i 1,9 miliona pacijenata, predviđa zdravstvene rizike slično kao prognoza za 70 odsto šanse za kišu tokom vikenda.

Podijeli:

Tag:

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

Nauka i tehnologija

Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

22 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google testira mnogo brži AI model za slike

2 d

0
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

3 d

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Nauka i tehnologija

Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner