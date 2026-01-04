Logo
Jutjub na meti ozbiljnih kritika

Izvor:

B92

04.01.2026

12:29

Komentari:

0
Јутјуб платформа телефон
Foto: freestocks.org/Pexels

Jutjub se suočava sa kritikama korisnika nakon što je otkriveno da na platformi i dalje mogu da se pronađu necenzurisane eksplicitne fotografije, koje su vidljive i korisnicima koji nisu prijavljeni.

Problem je prvi put istaknut na Redditu, gdje su korisnici ukazali na to da se određene profilne slike Jutjub kanala sa eksplicitnim sadržajem mogu lako pronaći putem pretrage. Iako sami kanali često ne objavljuju pornografske video snimke, oni sadrže linkove ka plejlistama sa sadržajem za odrasle.

crna ruza in memoriam smrt

Fudbal

Preminuo Milorad Kosanović

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su ove fotografije dostupne svima, uključujući i maloljetne korisnike, što dovodi u pitanje efikasnost sistema moderacije na platformi. Neki od spornih kanala imaju i više stotina hiljada pretplatnika, dok pojedini video snimci povezani sa njima bilježe milionske preglede.

Jutjub je ranije uveo funkciju automatskog zamagljivanja sličica za sadržaje označene kao "mature", ali se ta mjera ne odnosi na profilne fotografije, što ostavlja prostor za zloupotrebu.

Запалио се аутомобил-Бањалука-04012026

Hronika

Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

Iz kompanije Gugl, koja je vlasnik Jutjuba, za sada se nisu oglašavali povodom ovog slučaja niti su najavili moguće izmjene pravila ili tehničkih rješenja.

Jutjub

Internet platform

Komentari (0)
