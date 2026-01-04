Logo
Large banner

Upaljen alarm u BiH: Prijete katastrofalne poplave

Izvor:

SRNA

04.01.2026

11:40

Komentari:

0
Упаљен аларм у БиХ: Пријете катастрофалне поплаве
Foto: Tanjug/AP

Federalna uprava Civilne zaštite upozorila je na realnu opasnost od poplava u narednim danima usljed najavljenih obilnih padavina na području Federacije BiH i izdala preporuke javnim preduzećima, službama i institucijama da preduzmu neophodne mjere.

Iz Uprave navode da je potrebno sprovesti sve mjere s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara u skladu sa planovima zaštite i spasavanja.

Nadležnim službama je preporučeno da pojačaju nadzor vodotokova, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te osiguraju pravovremeno informisanje stanovništva.

Iz Federalne uprave Civilne zaštite ističu da je potrebno pripremiti mehanizaciju, opremu i ljudstvo za eventualno hitno djelovanje i intervencije, te osigurati kontinuiranu komunikaciju sa Uparvom, kao i međusobnu razmjenu informacija.

илу-снијег-24112025

Region

Snijeg paralisao Hrvatsku, na snazi zabrane saobraćaja

Neophodno je obezbijediti i prohodnost puteva.

Prema meteorološkim prognozama, očekuje se izuzetno obilna kiša na jugu FBiH, lokalno i više od 200 litara po metru kvadratnom, uz realnu opasnost od bujičnih poplava, klizišta i izlivanja vodotokova.

Očekuju se i intenzivne snježne padavine u ostalim dijelovima FBiH koje mogu uzrokovati saobraćajni kolaps, prekid u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup naseljenim mjestima, kao i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva, navode iz Civilne zaštite.

Naglašavaju da je pravovremeno i odgovorno djelovanje svih subjekata u sistemu zaštite i spasavanja od ključnog značaja za sprečavanje ili ublažavanje posljedica mogućih prirodnih nesreća.

Federalna uprava Civilne zaštite nastaviće kontinuirano da prati stanje na terenu i da po potrebi poduzima dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, poručili su iz ove uprave.

Podijeli:

Tagovi:

Poplave

BiH

Civilna zaštita

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Region

Snijeg paralisao Hrvatsku, na snazi zabrane saobraćaja

1 h

0
МУП издао хитно упозорење возачима

Srbija

MUP izdao hitno upozorenje vozačima

1 h

0
Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Savjeti

Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

1 h

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

1 h

0

Više iz rubrike

Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ

BiH

Građani se guše u smogu: Nezdrav vazduh u više gradova širom BiH

2 h

0
Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

BiH

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

22 h

0
Пензионери нестрпљиво чекају поштара: У понедјељак исплата пензија

BiH

Penzioneri nestrpljivo čekaju poštara: U ponedjeljak isplata penzija

1 d

0
Сједница је било, али не и договора: Неефикасан рад Парламентарне скупштине БиХ

BiH

Sjednica je bilo, ali ne i dogovora: Neefikasan rad Parlamentarne skupštine BiH

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner