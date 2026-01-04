Upaljen alarm u BiH: Prijete katastrofalne poplave

Federalna uprava Civilne zaštite upozorila je na realnu opasnost od poplava u narednim danima usljed najavljenih obilnih padavina na području Federacije BiH i izdala preporuke javnim preduzećima, službama i institucijama da preduzmu neophodne mjere.

Iz Uprave navode da je potrebno sprovesti sve mjere s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara u skladu sa planovima zaštite i spasavanja.

Nadležnim službama je preporučeno da pojačaju nadzor vodotokova, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te osiguraju pravovremeno informisanje stanovništva.

Iz Federalne uprave Civilne zaštite ističu da je potrebno pripremiti mehanizaciju, opremu i ljudstvo za eventualno hitno djelovanje i intervencije, te osigurati kontinuiranu komunikaciju sa Uparvom, kao i međusobnu razmjenu informacija.

Region Snijeg paralisao Hrvatsku, na snazi zabrane saobraćaja

Neophodno je obezbijediti i prohodnost puteva.

Prema meteorološkim prognozama, očekuje se izuzetno obilna kiša na jugu FBiH, lokalno i više od 200 litara po metru kvadratnom, uz realnu opasnost od bujičnih poplava, klizišta i izlivanja vodotokova.

Očekuju se i intenzivne snježne padavine u ostalim dijelovima FBiH koje mogu uzrokovati saobraćajni kolaps, prekid u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup naseljenim mjestima, kao i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva, navode iz Civilne zaštite.

Naglašavaju da je pravovremeno i odgovorno djelovanje svih subjekata u sistemu zaštite i spasavanja od ključnog značaja za sprečavanje ili ublažavanje posljedica mogućih prirodnih nesreća.

Federalna uprava Civilne zaštite nastaviće kontinuirano da prati stanje na terenu i da po potrebi poduzima dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, poručili su iz ove uprave.