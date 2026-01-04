Logo
Građani se guše u smogu: Nezdrav vazduh u više gradova širom BiH

Izvor:

Avaz

04.01.2026

10:37

Komentari:

0
Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ

Uprkos vremenskim promjenama i padavinama koje su zahvatile cijelu zemlju kvalitet vazduha jutros je nezdrav za stanovništvo na području glavnog grada Bosne i Hercegovine, te na području Kaknja, Ilijaša, Visokog i Zenice.

Indeks kvaliteta vazduha jutros u 9 sati u Kaknju je iznosio 175, u Sarajevu 161, Ilijašu, 160, Visokom 159 te u Zenici 155.

Na području navedenih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje, piše Avaz.

Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, d‌jeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Za osjetljive grupe stanovništva vazduh je nezdrav na području Travnika u kojem je indeks kvaliteta zraka u 9 sati iznosio 132, Banjaluke gd‌je je indeks kvaliteta zraka iznosio 117, te Vogošće i Hadžića sa izmjerenim indeksima 113 i 103, navedeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

zemljotres potres

Region

Zemljotres u Crnoj Gori: Evo gdje se zatreslo tlo

Kvalitet vazduha jutros je dobar na Ivan-sedlu gd‌je je indeks kvaliteta u 9.00 sati iznosio 46, Mostara 45, Bihaća 32, te

Livna sa indeksom kvaliteta 13.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

Partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Tag:

zagađenje vazduha

