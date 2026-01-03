Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Zamjenik predsjedavajuće Svjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna sa jasnom vizijom daljeg napretka i razvoja zahvaljujući odgovornim politikama Milorada Dodika i institucija Srpske.

Košarac je naveo da su projekti političke i ekonomske destabilizacije Srpske osmišljeni u glavama nelegitimnog Kristijana Šmita i Sarajeva, ali da nisu i nikada neće uspjeti, jer njihove nečasne namjere nisu i nikada neće biti snažnije od ljubavi, patriotizma i odgovornosti prema Republici Srpskoj.

"Mi znamo šta branimo! Srpska je u fokusu svih naših aktivnosti i naš zajednički cilj je da ona svakodnevno jača na političkom, ekonomskom i socijalnom planu uprkos brojnim izazovima današnjice", napisao je Košarac na "Instagramu".

On je ukazao na to da svi ekonomski parametri svjedoče da je Republika Srpska na dobrom putu, sa jasnim institucionalnim okvirom, razvijenom infrastrukturom i snažnim ulaganjima u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu politiku.

"Na početku ove godine otvaramo novu, savremenu bolnicu u Trebinju. Ovo je jedan od najznačajnijih zdravstvenih projekata u Hercegovini, te posljednji u nizu primjera snažne transformacije zdravstvenog sistema Srpske", rekao je Košarac.

Kako je naveo, to je pokazatelj posvećenosti i opred‌jeljenja rukovodstva Srpske da se svi njeni dijelovi ravnomjerno razvijaju.

"U protekloj deceniji bilježimo snažan zamajac u razvoju infrastrukture, što je najočitiji pokazatelj društvenog napretka. Izgrađeni su kilometri autoputeva, unaprijeđena postojeća saobraćajna infrastruktura, izgrađeni mostovi, a započeti su i projekti koji će dodatno povezati sve krajeve Srpske", rekao je Košarac.

Posebna pažnja, kaže, posvećena je razvoju energetskih kapaciteta i potencijala Srpske koji potvrđuju strateško opred‌jeljenje ka energetskoj stabilnosti i nezavisnosti.

"Nažalost, politički odnosi u FBiH i na nivou institucija BiH usporavaju ekonomski razvoj Srpske. U prilog tome svjedoče blokade izgradnje Istočne nove interkonekcije, protivljenja članstvu u inicijativi `Otvoreni Balkan`, kao i novim globalnim platformama poput BRIKS-a i slično", rekao je Košarac.