Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

Izvor:
SRNA
30.12.2025
20:22
Komentari:0
Sud BiH odbio je žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku CIK BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta, rečeno je u CIK-u.
SNSD je u žalbi tražio poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, dok je SDS smatrao da izbore treba ponoviti na većem broju biračkih mjesta.
Republika Srpska
Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH
CIK je odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica donio 24. decembra.
Republika Srpska
SNSD uputio žalbu CIK-u
Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.
BiH
6 h0
BiH
7 h2
BiH
9 h0
BiH
12 h3
Najnovije
Najčitanije
20
36
20
34
20
33
20
22
20
15
Trenutno na programu