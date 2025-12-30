Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

Sud BiH odbio je žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku CIK BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta, rečeno je u CIK-u.

SNSD je u žalbi tražio poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, dok je SDS smatrao da izbore treba ponoviti na većem broju biračkih mjesta.

CIK je odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica donio 24. decembra.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.