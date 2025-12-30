Logo
Large banner

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

Izvor:

SRNA

30.12.2025

20:22

Komentari:

0
Суд БиХ одбио жалбе СНСД-а и СДС-а
Foto: ATV

Sud BiH odbio je žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku CIK BiH o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta, rečeno je u CIK-u.

SNSD je u žalbi tražio poništavanje odluke CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, dok je SDS smatrao da izbore treba ponoviti na većem broju biračkih mjesta.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH

CIK je odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica donio 24. decembra.

ЦИК БИХ-25122025

Republika Srpska

SNSD uputio žalbu CIK-u

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.

Podijeli:

Tagovi:

Sud BiH

SNSD

SDS

žalbe

odbijenica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: СНСД побјеђује на изборима макар их ЦИК понављао још 50 пута

BiH

Cvijanović: SNSD pobjeđuje na izborima makar ih CIK ponavljao još 50 puta

6 h

0
СНСД упутио жалбу ЦИК-у

Republika Srpska

SNSD uputio žalbu CIK-u

4 d

1
Прочитајте жалбу СНСД-а прослијеђену ЦИК-у

BiH

Pročitajte žalbu SNSD-a proslijeđenu CIK-u

4 d

4
ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

BiH

CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

4 d

0

Više iz rubrike

Цвијановић: СНСД побјеђује на изборима макар их ЦИК понављао још 50 пута

BiH

Cvijanović: SNSD pobjeđuje na izborima makar ih CIK ponavljao još 50 puta

6 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: U BiH ne postoji vladavina prava, Slovenija prevarila UN

7 h

2
Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика

BiH

Transfer u PD PS: Aida Baručija "spasila" Konakovićev klub poslanika

9 h

0
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

12 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner