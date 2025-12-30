Logo
Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

30.12.2025

08:20

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској
Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Republici Srpskoj, rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

- Ako se to njega pita, a Krnjić je kadar SDA, prelaz ne treba otvoriti zato što se on nalazi u Republici Srpskoj. Nažalost on ne zna da na tom graničnom prelazu neće raditi samo Srbi, već i pripadnici ostala dva naroda - rekao je Amidžić za RTRS.

On podsjeća da je Hrvatska, koja je članica EU, uložila 52 miliona evra da bi se otvorio granični prelaz u Gradišci.

- Međutim, mržnja Krnjića je daleko veća od toga iznosa. I onda treba nama neko objašnjavati da se može zajednički živjeti u BiH - dodao je Amidžić.

Amidžić navodi da i ne otvaranje graničnog prelaza u Gradišci pokazuje da srpsko jedinstvo ne funkcioniše na djelu.

- Obratite pažnju da li je iko drugi izuzev predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović komentarisao skandal oko graničnog prelaza. Gdje je sada to srpsko jedinstvo, da se osudi ovakvo ponašanje prije svega prema Republici Srpskoj - poručio je Amidžić.

Amidžić se dotakao i ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, koji "proziva" Srpsku da je dužna FBiH, ali to baš i nije tako.

- Brojevi su ti koju demantuju Konakovića. Od 2017. postoji pravosnažna presuda gdje FBiH treba na ime PDV-a da isplati 35 miliona KM Republici Srpskoj, uz putarine, to je negdje oko 70 miliona KM. To je po pravosnažnoj presudi Suda BiH, i onda kada vi tražite način da naplatite svoja sredstva, to njima smeta. Ako neko radi na razgradnji BiH, to je onda Konaković i njemu slični - dodao je Amidžić.

Na jučerašnjoj sjednici Savjet ministara usvojen je Prijedlog pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,. Istovremeno, na sjednici usvojena je i odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

- Otklonjena je mogućnost da BiH ide na "sivu" listu. Usvojen je pravilnik kako bi se kanabis mogao koristiti u medicinske svrhe. Evropski zakoni još uvijek na čekanju. BiH sastavljena iz tri dijela, i svaka ta strana traži poštovanje i razumijevanje, i ako toga nema nema ni napretka zajedničkog - zaključio je Amidžić.

Zijad Krnjić

Srđan Amidžić

