Plenković: Namjerno sam ušao u BiH preko novog graničnog prelaza

11.12.2025

19:15

Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза
Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je nadu da će novi granični prelaz između Hrvatske i BiH kod Stare Gradiške uskoro biti otvoren jer je važan za privrednu i saobraćajnu povezanost dvije zemlje.

Plenković je rekao da će ovaj prelaz, prema procjenama, biti najfrekventniji u smislu intenziteta i gustine saobraćaja ljudi, a biće i drugi međunarodni prelaz po frekvenciji ulazaka u Hrvatsku nakon Bajakova.

"Nadam se da će uskoro biti završene interne procedure na nivou institucija BiH i Federacije BiH i da ćemo uskoro moći da uspostavimo saobraćaj na korist svih ljudi", rekao je Plenković novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je danas namjerno ušao u BiH preko novog graničnog prelaza kod Stare Gradiške kako bi vidio kako izgleda, te istakao da je sa hrvatske strane to bila značajna investicija.

"Kada se kombinuju troškovi izgradnje mosta 50 odsto, te samog graničnog prelaza i nekoliko kilometara brze ceste, ta investicija dolazi do skoro više od 50 miliona evra", naveo je Plenković.

On je naglasio da je smisao prelaza da olakša komunikaciju i promet ljudi i da se zato nadam da će uskoro biti otvoren.

"Drago nam je da smo infrastrukturu digli na ovako visok nivo. Mislim da su stari most i prelaz dali svoje, a onda je dobro kad već postoji novi da bude potpuno u funkciji", dodao je Plenković.

Na pitanje novinara da li je ulaskom u BiH na još neotvoreni granični prelaz u Gradišci poslao poruku Sarajevu, Plenković je rekao da nije poslata poruka već da je samo bio radoznao jer nije do sada vidio kako izgleda saobraćajnica.

On je naglasio da je riječ o kompleksnom projektu, da su htjeli da se uvjere da je dobar, da su ga sada isprobali i da ga preporučuju.

Otvaranje novog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH kod Gradiške bilo je planirano za danas, ali je odgođeno nakon što Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH juče nije postigao dogovor o formiranju carinske ispostave i rasporedu carinskih službenika.

Nakon što je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara izdalo rješenje potrebno za početak rada prelaza, UIO BiH treba završiti izmjene pravilnika, dodijeliti serijski broj prelazu i izvršiti preraspodjelu kadrova.

Protiv ovog pravilnika četvrti put bio je Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.

Tagovi:

Andrej Plenković

Zijad Krnjić

most na Savi

