Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači čekaju, on im poručuje: "Proradiće"

Ponovo je presudio jedan glas zbog kojeg će putnici i dalje satima u kilometarskim kolonama čekati na starom prelazu.

"Opet je gospodin Zijad Krnjić oborio ovaj pravilnik i sad na takav način onemogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prelaza. Na postavljeno pitanje, smatra da nije prioritet, rekao je ""do sada radi Gradiška, ti ljudi jesu čekali, nije problem da isto to vrijeme čekaju"", kaže Srđan Amidžić, predsjednik UO UIO BiH.

Ponovo Zijad Krnjić insistira da se usvoje privremeni koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a, naglašavajući da bez toga nema pomaka. Amidžić poručuje da je to važno, ali i da se paralelno mora rješavati dug Federacije prema Srpskoj, te naglašava da se ta pitanja ne mogu uslovljavati ni dovoditi u direktnu vezu.

"Bitna pitanja za Srpsku je dug od 30 miliona Federaciji BiH prema Srpskoj i situacija da se prekinula raspodjela sredstava od putarine, To bi isto značilo da bi gospođa Zora Vidović mogla reći ukoliko vi nama u Republici Srpskoj ne isplatite ovo, mi nećemo usvojiti sistematizaciju, formalnu, da se raspodijele postojeći radnici i da se otvori granični prelaz. Niko to nije uradio", kaže Amidžić.

I dok novi most u Gradišci duže od 3 godine stoji zatvoren, Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači i dalje čekaju na staroj lokaciji isto kao što su, kako kaže Krnjić, čekali i ranije. Koliko god ta situacija djelovala apsurdno, za njega to nije problem problem, pa mu nije najjasnija ni hitnost otvaranja prelaza.

-"Ja sam tražio da usvojimo i poravnanja da se dug Republike Srpske prema Federaciji vrati i novi koeficijent da se usvoji a ne samo granični prelaz, ne samo sistematizacija. Granični prelaz će i dalje raditi, kao što je i do sad radio, a novi proradiće, ima vremena", kaže Zijad Krnjić, član UO UIO BiH iz reda eksperata.

A dok se politička prebacivanja nastavljaju, vozači neće dobiti ništa novo. Umjesto puštanja u rad, prema najavama sutra nas čeka samo svečana ceremonija, a prelaz će i dalje da zjapi prazan.