Logo
Large banner

Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači čekaju, on im poručuje: "Proradiće"

Izvor:

ATV

10.12.2025

19:13

Komentari:

0
Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"
Foto: screenshot

Ni danas nema dogovora u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza kod Gradiške.

Ponovo je presudio jedan glas zbog kojeg će putnici i dalje satima u kilometarskim kolonama čekati na starom prelazu.

"Opet je gospodin Zijad Krnjić oborio ovaj pravilnik i sad na takav način onemogućio funkcionalnost ovog pomenutog graničnog prelaza. Na postavljeno pitanje, smatra da nije prioritet, rekao je ""do sada radi Gradiška, ti ljudi jesu čekali, nije problem da isto to vrijeme čekaju"", kaže Srđan Amidžić, predsjednik UO UIO BiH.

Ponovo Zijad Krnjić insistira da se usvoje privremeni koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a, naglašavajući da bez toga nema pomaka. Amidžić poručuje da je to važno, ali i da se paralelno mora rješavati dug Federacije prema Srpskoj, te naglašava da se ta pitanja ne mogu uslovljavati ni dovoditi u direktnu vezu.

"Bitna pitanja za Srpsku je dug od 30 miliona Federaciji BiH prema Srpskoj i situacija da se prekinula raspodjela sredstava od putarine, To bi isto značilo da bi gospođa Zora Vidović mogla reći ukoliko vi nama u Republici Srpskoj ne isplatite ovo, mi nećemo usvojiti sistematizaciju, formalnu, da se raspodijele postojeći radnici i da se otvori granični prelaz. Niko to nije uradio", kaže Amidžić.

I dok novi most u Gradišci duže od 3 godine stoji zatvoren, Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači i dalje čekaju na staroj lokaciji isto kao što su, kako kaže Krnjić, čekali i ranije. Koliko god ta situacija djelovala apsurdno, za njega to nije problem problem, pa mu nije najjasnija ni hitnost otvaranja prelaza.

-"Ja sam tražio da usvojimo i poravnanja da se dug Republike Srpske prema Federaciji vrati i novi koeficijent da se usvoji a ne samo granični prelaz, ne samo sistematizacija. Granični prelaz će i dalje raditi, kao što je i do sad radio, a novi proradiće, ima vremena", kaže Zijad Krnjić, član UO UIO BiH iz reda eksperata.

A dok se politička prebacivanja nastavljaju, vozači neće dobiti ništa novo. Umjesto puštanja u rad, prema najavama sutra nas čeka samo svečana ceremonija, a prelaz će i dalje da zjapi prazan.

Podijeli:

Tagovi:

Zijad Krnjić

GP Gradiška

Srđan Amidžić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

BiH

Cvijanović: Zijad Krnjić fizički zaustavio put ka EU

3 h

1
Гранични прелаз Градишка

BiH

Smiješno opravdanje Zijada Krnjića: Ljudi ne čekaju na granici

7 h

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić ponovo blokirao novi granični prelaz u Gradišci

8 h

15
Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Republika Srpska

Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

1 d

3

Više iz rubrike

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

BiH

Cvijanović: Zijad Krnjić fizički zaustavio put ka EU

3 h

1
Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

BiH

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

5 h

0
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

BiH

Tokom sedam dana zatečeno 45 radnika na crno - kazna 301.700 KM

7 h

0
Гранични прелаз Градишка

BiH

Smiješno opravdanje Zijada Krnjića: Ljudi ne čekaju na granici

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

21

08

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

21

08

UŽIVO: Bitno, 10.12.2025.

21

06

Ovo se ne čuje svaki dan: Kosta Stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici

21

05

Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner