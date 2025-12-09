Logo
Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

Izvor:

ATV

09.12.2025

12:46

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da zbog odluka člana Upravnog odbora UIO, Zijada Krnjića da bude protiv otvranja novog graničnog prelaza, više od četiri miliona putnika i dalje čeka na starom graničnom prelazu Gradiška.

"Jedan čovjek, jedno ne. 4.050.000 putnika i dalje čeka na starom GP Gradiška - izjavio je Amidžić.

Ističe da je Zijadu Krnjiću politika važnija od onih koji ovdje žive.

Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Veći budžet za boračke kategorije

"Zijad Krnjić, kome je politika važnija od nas koji ovdje živimo, svojim glasanjem nije dozvolio da prepolovimo vrijeme čekanja i kolone vozila pri prelasku granice, te je ponovo spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška", bez ikakvog obrazloženja - naglasio je Amidžić.

Podsjeća da takve odluke donose brojne posljedice.

"Građani čekaju, privreda trpi, a jedan čovjek je još jednom pokazao svu apsurdnost BiH", naglasio je Amidžić.

Srđan Amidžić

