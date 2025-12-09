Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da zbog odluka člana Upravnog odbora UIO, Zijada Krnjića da bude protiv otvranja novog graničnog prelaza, više od četiri miliona putnika i dalje čeka na starom graničnom prelazu Gradiška.

"Jedan čovjek, jedno ne. 4.050.000 putnika i dalje čeka na starom GP Gradiška - izjavio je Amidžić.

Ističe da je Zijadu Krnjiću politika važnija od onih koji ovdje žive.

"Zijad Krnjić, kome je politika važnija od nas koji ovdje živimo, svojim glasanjem nije dozvolio da prepolovimo vrijeme čekanja i kolone vozila pri prelasku granice, te je ponovo spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška", bez ikakvog obrazloženja - naglasio je Amidžić.

Podsjeća da takve odluke donose brojne posljedice.

"Građani čekaju, privreda trpi, a jedan čovjek je još jednom pokazao svu apsurdnost BiH", naglasio je Amidžić.