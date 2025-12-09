Dodik: U Savjetu ministara zastupa se jasan stav Srpske; Dogovor osnova svega

Jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Savjeta ministara nije nikakav pokušaj da se utiša EU entuzijazam Hrvata ni muslimanski cinizam, nego činjenica da ti zakoni i procedure nisu dogovoreni niti usaglašeni s institucijama Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

- Srpski ministri u Savjetu ministara su zastupali jasan stav Republike Srpske da se njene institucije uključe, te zbog toga nisu podržali predloženi dnevni red na kojem su bili Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, te nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Svijet Troje djece propalo kroz krov škole

Dodik navodi da je Zakon o Sudu i VSTS bio problem sve ove godine i ništa se u okviru toga nije promijenilo, osim podvale, kako kaže, koja dolazi sa muslimanske strane.

Ističe da dok se ne postigne dogovor i dok se ne usaglase strane, ovakve stvari ne mogu ići u proceduru.

Hronika Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

- Dogovor je osnova svega! P.S. Soreki bi bilo najbolje da ćuti. Taj isprazni zagovarač vladavine prava pokazao se mizernom protuvom propale politike. On je otvoreni antisrbin s prikrivenim porivima da unitarizuje BiH mimo Ustava BiH. Taj zagovarač vladavine prava je licemjerni, zlonamjerni tumač ničega. Zato je bolje da ćuti i tako dočeka penziju. Čim progovori, naša politika je tome protivna. -Neka to prodaje u svojoj zemlji. Da smo htjeli da trpimo njihovu okupaciju, ne bismo se ovoliko puta oslobađali - napisao je Dodik.